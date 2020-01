L'année 2020 à Nantes en quatre images — J. Urbach/ 20 Minutes

Cette année encore, des événements et nouveautés se préparent à Nantes.

Transports, chantiers, culture... On fait le point en ce début d'année 2020.

Qui prendra la succession de Johanna Rolland à la mairie de Nantes ? Si l’année 2020 sera bien évidemment placée sous le signe de la politique avec les élections municipales du mois de mars, de nombreux événements sont déjà annoncés dans d’autres domaines. Tour d’horizon des sujets dont on reparlera forcément ces prochains mois, à Nantes et dans la région.

Au programme dans les transports

Alors que les nouveaux ebusways finissent d’entrer en service sur la ligne 4, les regards sont désormais tournés vers la future ligne de Navibus qui reliera en 4 minutes, et ce dès le premier trimestre, le quartier du bas Chantenay au Hangar à Bananes (grue grise). La ligne de Chronobus C5, déjà victime de son succès, deviendra alors une ligne de busway. Autre nouveauté annoncée, le lancement à l’automne de la police métropolitaine des transports, avec 32 agents qui patrouilleront sur le réseau.

Des ouvertures très attendues

Après plus de deux ans de travaux et la réfection de son parvis, la nouvelle gare SNCF de Nantes montrera enfin son nouveau visage aux voyageurs au mois de juin. Déjà qualifiée de « l’une des plus belles de France », elle disposera d’une mezzanine de 160 m de long qui abritera boutiques et un restaurant grande carte. En parlant de nourriture, l’ouverture du food hall, prévu sur l’île de Nantes fin 2020, est elle aussi très attendue. Le lieu, aménagé dans les anciennes halles Alstom, proposera environ 400 places.

NANTES, le 21/04/2013 L'énorme caserne Mellinet désertée il y a deux ans par les militaires va accueillir 1700 logements à l'entrée du centre-ville - FABRICE ELSNER/20MINUTES

Des chantiers, encore des chantiers

Principal chantier des prochaines années, les abords de la place du Commerce continueront leur mue en 2020 pour devenir un plateau végétalisé parsemé d’allées, fontaines et bancs. Après l’ouverture du magasin Uniqlo au printemps, les travaux se concentreront sur la station de tramway qui sera agrandie et intégralement rénovée (rails, quais, station…) pendant les vacances d’été. Parmi les autres chantiers d’ampleur, l’ancienne caserne Mellinet accueillera ses premiers habitants au printemps. Le programme immobilier sur le site de l’ancienne prison (160 logements, parking, théâtre…) doit quant à lui prochainement s’achever.

Culture, sport et anniversaires

Les 15 ans du Hellfest, le 250e anniversaire de Beethoven célébré à la Folle Journée… Il y aura de nombreuses dates et éditions anniversaires à fêter en 2020 à Nantes en matière de culture et de sport. Après plus de 50 ans de carrière, le groupe Tri Yann a par exemple entamé son ultime tournée de concerts, baptisée « Kenavo Tour » qui se terminera le 28 mars à la Cité des congrès. Un mois plus tard, plus de 17.000 coureurs célébreront la 40e édition du Marathon de Nantes. Et si vous êtes déjà nostalgique de Noël, sachez que le spectacle d’Alain Thomas reviendra illuminer la cathédrale Saint-Pierre l’an prochain, sur le thème de l’Amazonie.