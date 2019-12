Gims au stade de France le 28 septembre 2019. — Z.Abdelkagi/AFP

Ça y est. La direction du festival La Nuit de l’Erdre a dévoilé ce mardi les premiers noms de sa 22e édition qui se déroulera les 26, 27 et 28 juin à Nort-sur-Erdre ( Loire-Atlantique). Mathieu Chedid alias M sera la tête d’affiche de la soirée du vendredi qui recevra également Rilès et les Nantais de Vidéoclub. Angèle, Lomepal et Lorenzo seront sur scène le samedi. Et puis dimanche on retrouvera Gims, Yannick Noah et Suzane.

La billetterie ouvrira jeudi à 9h sur le réseau France Billet, Digitik et Ticket Master.

L’an dernier, les têtes d’affiche de La Nuit de l’Erdre étaient Eddy de Pretto, Soprano, Big Flo & Oli, Boulevard des Airs, Gaëtan Roussel et Clara Luciani. Le festival accueille en moyenne 45.000 spectateurs sur le site de Port-Mulon.