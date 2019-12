MANIFESTATION Des barrages filtrants sont organisés portes de Retz et de Grand-Lieu

Barrage filtrant de « gilets jaunes » en bordure du périphérique de Nantes, lundi 9 décembre 2019. — F.Brenon/20Minutes

Ils se mobilisent contre le projet de réforme des retraites, « mais pas que ». Les « gilets jaunes » sont passés à l’action ce lundi matin à proximité de l’aéroport et du périphérique sud de Nantes. Les militants organisent depuis 7h des barrages filtrants au niveau de la porte de Retz et de la porte de Grand-Lieu. Conséquence : d’importants embouteillages à Rezé et à Bouguenais, en particulier aux abords de l’usine Airbus.

« On ne veut pas empêcher les gens de travailler, juste ralentir la circulation. A part un ou deux énervés, ils sont compréhensifs », explique l’un des militants. Les poids lourds, eux, sont arrêtés systématiquement pour une durée de 30 minutes. « Pour que ça ait de l’impact, il faut toucher l’économie », estime un autre « gilet jaune ».

Leur action doit durer au moins toute la matinée. D'autres pourraient suivre d'ici à mardi, date d'une nouvelle manifestation en centre-ville de Nantes (14h départ du miroir d'eau) contre le projet de réforme des retraites.