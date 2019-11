FESTIVITES Les 123 chalets sont situés place du Commerce et place Royale

Le marché de Noël de Nantes se tient places Royale et du Commerce. — F.Brenon/20Minutes

Oh, oh, oh… A partir de ce week-end, la Cité des ducs va se plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. En montage depuis plusieurs jours, le traditionnel marché de Noël de Nantes va en effet ouvrir les portes de ses 120 chalets, situés places du Commerce et Royale, vendredi à 10h30.

Sur place, on retrouvera les classiques carrousel, idées cadeaux et animations le week-end mais plusieurs nouveautés sont annoncées. Pour les fans de vin chaud et de raclette, un « pôle de convivialité » sera accessible place Royale. Installé autour de la fontaine, il s’agira d' « un espace couvert avec une grande diversité de chalets alimentaires », en mode food hall.

Le passage Pommeraye en rouge

Parmi les 38 nouveaux exposants, un bar à huître, un créateur de bijoux en verre soufflé, des montres en bois, mais aussi la boutique du FC Nantes qui vendra des produits dérivés du club à mettre sous le sapin.

Noël en rouge cette année au passage Pommeray #Nantes #MerryXmas pic.twitter.com/6MI9NS6FQF — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) November 20, 2019

Pour se mettre davantage dans l’ambiance, malgré le temps gris et la pluie, ce vendredi va aussi marquer le coup d’envoi des illuminations (vers 18h30) dans les rues du centre-ville. Le passage Pommeraye a, quant à lui, choisi la couleur rouge pour ses sapins et éléments de décoration, installés depuis quelques jours. Le marché de Noël baissera le rideau le 24 décembre.