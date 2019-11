ALCOOL A Couffé, à l'est de Nantes, Samuel et Fabien Marzelière brassent des bières 100% bio, produisent leur propre houblon et emploie des salariés en insertion

Samuel Marzelière, cofondateur de la brasserie bio Tête Haute à Couffé (Loire-Atlantique). — F.Brenon/20Minutes

Installée à Couffé, la brasserie Tête Haute décline sept variétés 100 % bio.

Deux emplois en insertion ont été créés. Un troisième est prévu en mars.

Tête Haute est l’une des 40 brasseries invitées par le premier festival « Nantes sous pression ».

Le nombre de brasseries artisanales explose mais Nantes n’avait pas encore de festival qui leur était consacré. L’oubli est réparé avec la première édition de « Nantes sous pression » jusqu’à dimanche. Parmi les 40 brasseurs invités, un Ligérien se distingue par son concept plutôt ambitieux et atypique : Tête Haute, basé à Couffé, près d’Ancenis.

Lancée il y a deux ans par deux frères trentenaires en recherche d’un projet professionnel « motivant et ayant du sens », leur brasserie se démarque tout d’abord par une gamme (sept variétés) 100 % bio. « Il y a une demande grandissante des consommateurs et c’est cohérent avec ce qu’on défend », justifie Samuel Marzelière, cofondateur avec Fabien, son cadet. L’inconvénient, c’est que les matières premières (céréales, épices…) sont « en moyenne 30 % plus chères » en bio. « Ça nous oblige à tout calculer au plus juste pour que nos prix soient abordables*. La bière doit rester un produit convivial et populaire. »

Une houblonnière au Cellier

Autre particularité : Tête Haute cultive son propre houblon, sur une surface de 2,5 ha, au Cellier, alors que la plupart des brasseurs choisissent de l’importer. « Dans la famille, on a toujours connu les vendanges. On voulait garder ce pied dans l’agriculture mais on ne connaissait rien au houblon, qui est une plante grimpante assez particulière. On a appris les bases chez l’un des rares producteurs de l'Ouest, à Bourgneuf-en-Retz, et on s’est lancé. On peut dire que notre bière est vraiment issue du terroir. Et puis ça nous évite d’être dépendant d’une filière houblon limitée. »

Troisième originalité : Tête Haute est la première brasserie artisanale d’insertion en France. Deux personnes, en rupture avec l’emploi, y travaillent à temps plein. Elles seront trois à partir de mars. « On participe au brassage, au conditionnement, aux livraisons. On va même dans la houblonnière. C’est parfois difficile mais on apprend beaucoup de choses », se félicite Marie, 57 ans. « L’idée c’est de leur mettre le pied à l’étrier, leur donner des compétences polyvalentes pour se relancer. Tout le monde y gagne. Ce volet du projet nous tenait particulièrement à cœur », justifie Samuel Marzelière.

Un marché porteur

Ces spécificités, accentuées par des bouteilles consignées, auraient pu constituer un handicap au développement de l’activité. Les banques ont d’ailleurs été « très difficiles à convaincre » au départ, se souvient l’entrepreneur. Mais les ventes sont aujourd’hui « très encourageantes ». Distribuées principalement dans des enseignes spécialisées, les bières Tête Haute sont parvenues également à se faire remarquer lors de festivals (La Folie des plantes, Les Rendez-vous de l’Erdre, Le Voyage à Nantes…).

Il faut dire que le marché est porteur. « L’image de la bière évolue, se réjouit Samuel Marzelière. Les bières artisanales gagnent des parts de marché sur l’industrie. Il y a une nouvelle génération de consommateurs, connaisseurs et exigeants, qui recherchent un produit noble, qualitatif et, si possible, local. On s’inscrit pleinement là-dedans. »

* De 4,50 euros à 5,90 euros la bouteille de 75 cl