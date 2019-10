Une brasserie s'est installée début octobre au Carré Feydeau à Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Une nouvelle brasserie vient d'ouvrir ses portes au rez-de-chaussée du Carré Feydeau.

Selon le promoteur, plusieurs enseignes seraient sur les rangs afin de remplir presque toutes les cellules encore vides aujourd'hui.

La déco est branchée et la bière fabriquée sur place. Depuis quelques jours, une nouvelle brasserie a fait son apparition dans le Carré Feydeau. C’est au rez-de-chaussée de cet immeuble commercial, situé juste en face de la place du Bouffay à Nantes, que Les 3 brasseurs ont ouvert ce grand établissement de 800 m2, accessible 7 jours sur 7 de 8 heures à minuit. Il faut dire qu’il y avait de la place dans ce bâtiment, à moitié vide six ans après sa livraison. « On est là pour en faire un lieu qui vit », promet Yely Sangharé, le directeur de cette nouvelle enseigne qui dispose d’une terrasse côté nord et côté sud.

Car malgré son emplacement, le Carré Feydeau (rebaptisé depuis Ilot Feydeau), qualifié en 2017 d’« erreur » par la maire de Nantes Johanna Rolland, a longtemps eu des allures de fiasco. Outre une architecture loin de faire l’unanimité, ses cellules vides reflètent une commercialisation pénible, à la suite de premières défections. Après Carrefour market, McDonald’s et la boulangerie Boréa, deux autres enseignes (Basic Fit et la maison du Bicloo) ont fini par poser leurs valises l’année dernière.

Toujours pas assez pour que ce projet sorte la tête de l’eau, au contraire. « Le vide a engendré des problèmes d’incivilités et d’occupation, admet Dider Pendeliau, codirecteur de la gestion d’actifs chez Proudreed, le propriétaire. Il faut continuer à occuper les lieux pour régler la question de l’environnement. »

Le Carré Feydeau cherche encore des enseignes à Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

De nouvelles enseignes attendues prochainement

Aujourd’hui, l’optimisme semble pourtant de mise. Selon Christine Mahé, en charge de la commercialisation chez Arthur Loyd, cinq nouvelles enseignes pourraient signer dans les prochains mois. « Les discussions sont en bonne voie, espère-t-elle. Si tout se passe comme prévu, il ne restera plus grand-chose à commercialiser ». Un salon de coiffure barbier serait sur les rangs. Une enseigne de loisirs pourrait occuper une cellule du rez-de-chaussée et une partie du sous-sol. Des « efforts nécessaires » ont notamment été faits sur la question des loyers, souvent jugés comme trop élevés, explique-t-on chez Proudreed.

Une bonne nouvelle que François Paitier, le patron de Boréa, attend depuis longtemps. Deux ans après l’ouverture, c’est encore difficile pour les affaires de ce boulanger. « Je suis persuadé que les commerces vont amener les commerces, mais en attendant nous avons des problèmes de visibilité, souffle le dirigeant. Les gens sont tellement habitués à ce que ce soit vide, qu’ils ne font plus attention à ce qu’il se passe. Pour une petite enseigne comme la mienne, c’est encore plus compliqué. Mais il ne faut rien lâcher, continuer à satisfaire les clients. »

Le Mc Donald's du Carré Feydeau à Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

Protection du bâtiment

En attendant, le propriétaire du bâtiment s’attelle à régler un autre problème, celui des dégradations dont l’immeuble est fréquemment victime, notamment lors des manifestations. Car si l’image du carré Feydeau n’était pas idéale, les panneaux de bois tagués et vitrines brisées le restaurant Mac Donald's notamment n’améliorent pas les choses. « Nous cherchons une solution pérenne pour sécuriser les vitrines pendant les manifestations, indique Didier Pandelieu. C’est le problème numéro 1 car autrement les enseignes qui sont installées ici sont plutôt satisfaites. Je reste persuadé que le Carré Feydeau est une très bonne localisation. »