Un gros orage a plongé la ville de Nantes dans l’obscurité durant quelques minutes ce lundi après-midi.

La circulation des trams a été interrompue sur deux lignes dans le centre-ville en raison de l’inondation des voies.

Le trafic des TER est également stoppé entre Nantes et Angers après des chutes d’arbres sur les voies.

La Loire-Atlantique était en vigilance jaune ce lundi. Cependant, vers 14h30, « une bande orageuse est passée rapidement par exemple sur la ville de Nantes, explique Jean-Luc Le Pape de Météo-France. Il y a eu des éclairs assez forts. » Et des précipitations intenses. « A peu près 15 mm en l’espace d’une heure, et surtout 11 mm en 6 minutes de 14h30 à 14h36, ce qui équivaut à 100 mm à l’heure, c’est beaucoup. » L’orage n’a fait qu’un bref passage et est parti en direction du Maine-et-Loire et de la Sarthe, deux départements en vigilance orange, et la Mayenne, en vigilance jaune.

Ça sent la fin du monde là... non ??? #Nantes pic.twitter.com/s92NlMfA9M — DomoGeek 🤖🎮👾💻 (@domogeek) October 14, 2019

Et la ville plongée dans le noir ? « La ligne orageuse était très sombre, reconnaît le technicien de Météo-France. Les nuages sont montés très haut, ce qui a pour conséquence qu’il a fait vraiment noir pendant quelques minutes. »

La circulation des trams et TER interrompue

Dans le centre-ville de Nantes, la circulation des trams 2 et 3 a même dû être interrompue à partir de 15h, les voies étant inondées aux stations Commerce et Pirmil. À 15h30, la ligne 2 était ainsi coupée entre 50 Otages et Wattignies et la ligne 3 entre Bretagne et Wattignies.

Inondations pile poil au niveau de l’arrêt commerce du tram 1 et 2 #nantes pic.twitter.com/eu0xazwZeJ — Virginie Meillerais (@VMeillerais) October 14, 2019

La Semitan (le réseau de transports en commun de l’agglomération nantaise) conseille de s’informer en temps réel sur son compte Twitter, la situation pouvant rapidement évoluer en fonction de l’écoulement de l’eau.

🔴 Les orages grondent sur la région ligérienne. Près d'#Ancenis, des arbres sont tombés sur les voies. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour le rétablissement des circulations. De fait, le trafic est interrompu dans les deux sens entre #Nantes et #Angers jusqu'à 17h. — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) October 14, 2019

Enfin, sur le réseau ferroviaire, des arbres sont tombés sur les voies près d’Ancenis, entraînant l’interruption du trafic des TER entre Nantes et Angers (dans les deux sens) jusqu’à 17h. Par ailleurs, la circulation des TER a été interrompue dans le sens Clisson-Nantes et perturbée dans le sens Nantes-Les sables d'Olonne, jusqu'à 17h.

La Loire-Atlantique n’en a pas fini avec la pluie car on attend une nouvelle perturbation – « normale mais active » – entre mercredi matin et jeudi matin. Entre 30 et 35 mm de précipitations sont attendues en 24 heures.

Manuel Pavard et David Phelippeau