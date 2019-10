C’est l’une des plus importantes et l’une des plus anciennes courses à pied du Grand Ouest. Les Foulées du tram fêtent leur 40ème anniversaire ce dimanche à Nantes. Le coup d’envoi de l’épreuve gratuite et ouverte à tous, qui se déroule toujours sur un parcours urbain proche des transports en commun, a été donné à 15h depuis le cours Saint-Pierre.

Ils étaient 8.000 inscrits avant le départ, ce qui correspond à la jauge maximale fixée par les organisateurs. Ils devraient être entre 6.000 et 7.000 coureurs à l’arrivée. Le tracé, long de 14,9 km, les emmène en centre-ville et pousse jusqu’aux parcs de Procé et de la Gaudinière. L’arrivée est fixée devant le cours Saint-André. L’an passé, le vainqueur avait fini en 46 minutes. Mais la plupart des « finishers » mettront environ 1h20 pour franchir la ligne.

Les coureurs des Foulées du tram devant la cathédrale de Nantes, le 13 octobre 2019. - F.Brenon/20Minutes

« Le rendez-vous annuel pour beaucoup »

« Je n’ai pas raté une seule édition depuis plus de 15 ans, raconte Christophe. C’est le rendez-vous annuel pour beaucoup de coureurs. Le parcours est accessible même avec relativement peu d’entraînement. Et l’ambiance est excellente. »

C’est l’association Les Foulées nantaises, également organisatrice du Super trail nantais, qui pilote l’événement.

F.B.