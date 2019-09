Une navette Luciole de la TAN à Nantes. — C.Blanchard

Le service de bus de nuit nantais, appelé Luciole, fait peau neuve à partir de ce jeudi.

Principale nouveauté, trois circuits seront proposés dans la nuit du samedi au dimanche, toujours au départ de l'île de Nantes.

C’est la grosse nouveauté de cette rentrée dans les transports en commun nantais. Plébiscité par les étudiants et les noctambules, le service de bus de nuit Luciole a enfin musclé son offre afin de donner aux fêtards la possibilité de boire un dernier verre avant de rentrer chez eux au départ de l'île de Nantes.

Si les horaires vont grosso modo rester les mêmes, le service desservira à partir de ce soir davantage de quartiers, grâce à des prolongations ou créations d’itinéraires. Jusqu’à présent, le jeudi, une navette reliait à quatre reprises le Hangar à bananes à Commerce entre 4h15 et 5h45. Le samedi, elle effectuait un grand tour de la ville à raison de onze départs depuis le Hangar, de 2h15 à 7h15.

Trois circuits différents le samedi

L’itinéraire Luciole du jeudi, jugé trop court, a été élargi au quartier Mangin et se prolongera jusqu’aux campus universitaires du Tertre et de la Chantrerie. Attention, il ne faudra pas rater le bus car il n’y aura qu’un seul départ, à 4h du matin (la ligne C5, prolongée du quai des Antilles au Hangar commence ensuite son service à 5h). Cette année, la navette du jeudi fonctionnera également pendant les vacances scolaires et ne s’arrêtera qu’en juin, contre fin avril auparavant.

Le changement sera encore plus spectaculaire le samedi puisque trois circuits différents (une cinquantaine d’arrêts par ligne) seront proposés, toujours au départ du Hangar à bananes : un circuit ouest (Commerce, Gare maritime, Chantenay, Beauséjour, rond-point de Rennes), un circuit nord (Commerce, Motte rouge, Tertre, Haluchère, rond-point de Paris) et un circuit sud (Commerce, Malakoff, Bourdonnières, Les Sorinières, mairie de Rezé). Une course sera effectuée chaque heure vers 2h45, 3h45 et 4h45.

Les nouveaux circuits Luciole - TAN

Une navette le vendredi soir ?

La signalétique et la communication vont également être revues, afin de mettre en lumière le service pas si connu que ça (près de 16.000 voyages en 2018) ou parfois décrit comme « compliqué ». « J’ai voulu le prendre une fois mais je n’ai jamais trouvé l’arrêt, sourit Mathis, 19 ans, étudiant en informatique. De toute façon, il ne va pas jusqu’à chez moi… Du coup je marche 20 minutes jusqu’à Médiathèque. En général, je me dépêche pour prendre le dernier tram. » « Il y avait une grosse attente de la part de nos clients, confirme-t-on au Warehouse, c’est une excellente nouvelle. Le mix entre la ligne C5 de jour et Luciole de nuit offre aujourd’hui un beau réseau. »

La mairie, qui a lancé la refonte du service également pour faire face aux problèmes de sécurité qui ternissent les nuits nantaises, n’a cependant pas pu répondre à toutes les demandes formulées lors de l'atelier citoyen qui a réfléchi à la nouvelle formule de Luciole. Parmi elles, la proposition de faire partir une navette le jeudi dès 3h, la possibilité de garder une fréquence de 30 minutes (contre 1h) ou encore de mettre en service un bus de nuit le vendredi ont été rejetées, notamment pour des questions de moyens. Sur ce dernier point, la municipalité n’exclut cependant pas de lancer une expérimentation, dans un second temps.