Un e-busway en circulation à Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Les 22 nouvelles rames de e-busway vont se déployer progressivement sur la ligne 4, jusqu'au mois de novembre.

Depuis ce mardi, les passagers peuvent emprunter l'une d'entre elles. On a fait le voyage.

C’est l’événement ce mardi sur le réseau TAN. Depuis midi, le nouveau e-busway, ce matériel électrique unique en France qui se rechargera à certaines stations, est testé en conditions réelles de circulation sur la ligne 4, victime de son succès. Pour le moment, seule une rame (sur 22) est en service. Mais après de premiers essais techniques à vide, il s’agit de la dernière étape avant que les anciens busways jaunes et noirs ne disparaissent, en novembre. Ces rames rejoindront la nouvelle ligne de busway 5.

Avant même de monter à bord, la différence de taille est flagrante. Long de 24 mètres, ce bus conçu par le constructeur suisse Hess peut transporter jusqu’à 150 personnes, soit 40 de plus que les busways actuels (18 mètres). « Pour que la montée et la descente soient le plus fluide possible, le véhicule propose quatre véritables doubles portes, pointe Damien Garrigue, chef de projets au département déplacements de Nantes métropole. On a essayé de dégager les plateformes au maximum, supprimer les petites marches… L’intérieur a gagné en luminosité. »

A bord, après avoir constaté que le conducteur dispose d’une cabine entièrement fermée, c’est en effet le sentiment qui prédomine. Un plafond imite la lumière naturelle et au fond du véhicule, une large baie vitrée offre une vue bien dégagée. « C’est moderne, on se sent moins confiné », estime une habituée de la ligne 4, montée avec une poussette. Les petites touches high-tech (ports USB sous les sièges et Wi-fi) semblent également appréciées. Nantes Métropole a dépensé 45 millions d’euros pour 22 e-busways neufs (travaux d’aménagement inclus).

Les bras de recharge pas encore installés

Mais la principale innovation se trouve dans le moteur et sur le toit. Car l’e-busway fonctionne entièrement à l’électricité. La capacité de ses batteries étant limitée, il se rechargera en circulation à l’aide d’un bras télescopique se trouvant au sommet de la caisse centrale. Une fois que les travaux seront finalisés, la recharge s’effectuera à chaque passage aux terminus ainsi qu’aux stations Gréneraie et Beaulieu. Pour le moment, le bus doit rentrer au dépôt de Vertou avant de pouvoir repartir, une vingtaine de minutes plus tard.

D’ici là, les 350 chauffeurs de la Semitan devront être formés à ce nouvel engin, qui dispose de petites caméras pour compléter les rétroviseurs. Pendant ce temps, les usagers sont invités à donner leur avis sur ce nouveau véhicule. De notre côté, l’expérience a été bonne. Même si l’on a trouvé que ça bougeait tout de même un peu, et que l’on s’attendait à un voyage plus silencieux, vu que le véhicule est électrique. « Les bruits que l’on entend étaient auparavant masqués par celui du moteur, explique-t-on à la Semitan. Il s’agit par exemple du roulement des essieux, la route, la palette qui se déploie… » Dernier point à signaler, car on sait qu’il fait débat chez les Nantais : il n’y a pas de climatisation dans ce bus écolo, mais un « système efficace de ventilation ».