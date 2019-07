Le Voyage à Nantes dure jusqu'au 1er septembre. — VAN 2019

La chaleur déjà prégnante de la fin de matinée n’a pas fait reculer les curieux. Ce dimanche, il y avait déjà beaucoup de monde sur les différentes œuvres du Voyage à Nantes (VAN), événement culturel basé sur des interventions artistiques. Le VAN​ a débuté ce week-end et il va durer jusqu’au 1er septembre. L’objectif de la manifestation reste inchangé : proposer des œuvres, expositions et animations attractives à la fois pour les touristes et les locaux.

Une vue imprenable sur la ville du belvédère de l’Hermitage

Cette année, la ligne verte (qui permet de ne louper aucune œuvre) s’est déployée vers la Butte Sainte-Anne pour retrouver par exemple le Belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata. Déjà une kyrielle de badauds ce dimanche midi pour admirer du belvédère la vue imprenable sur Nantes et ses fameuses grues. Beaucoup de nouveautés donc pour cette édition 2019, mais aussi toujours les classiques du VAN.