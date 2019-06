Le groupe de Kevin en pleine réflexion au milieu du vestiaire du FCN. — D.P. / 20 minutes

Le FC Nantes a lancé son escape game, en plein cœur de la Beaujoire, dans les authentiques vestiaires des joueurs professionnels.

« 20 Minutes » a suivi, mardi, sur ce jeu d’évasion la première équipe de supporters.

L'escape game ouvre au grand public à partir de ce jeudi.

Période de mercato oblige, le FC Nantes cherche des recrues. « Des joueurs et des joueuses, précise la coach Clara. Nous allons tester votre capacité à être stratège. Si vous sortez dans moins d’une heure du vestiaire, vous faites partie du 11 ! » Mardi après-midi, 20 Minutes a suivi la première équipe de supporters (abonnés) nantais en plein cœur de l’escape game du FCN, créé il y a quelques jours à la Beaujoire et co-réalisé par les sociétés nantaises, Bejoue et la Ligue des Gentlemen. « Un jeu d’enquêtes grandeur nature » – installé pour au moins trois ans (démonté les week-ends de match) et ouvert au grand public à partir de ce jeudi – dans un lieu souvent méconnu des fans : les vestiaires.

Une grande porte des coursives du stade s’entrebâille, Kevin, « le maître du temps » avec son chrono autour du cou, et son équipe commencent le jeu. L’hymne à la Beaujoire retentit dans le couloir menant au vestiaire des Canaris. Mais pas le temps de chanter ni d’admirer les tableaux de joueurs accrochés au mur, les minutes commencent déjà à s’égrener presque plus vite que d’ordinaire. « C’est quoi cette date ? », interroge Angélique. Kevin, grand connaisseur de l’histoire de son club de cœur, ne tergiverse pas. La porte du vestiaire s’ouvre enfin après quelques minutes. L’aventure se poursuit.

Dans l’intimité du vestiaire des Canaris

Le « club des 5 » pénètre dans l’intimité des jaune et vert. On croirait presque que les Canaris sont partis à l’échauffement et qu’ils vont venir enfiler leurs maillots rangés sur des cintres. Les shorts et les chaussettes sont posés juste en dessous. Quelques caméras sont disséminées aux quatre coins du vestiaire. Elles permettent à la coach Clara de filer quelques recommandations à Kevin et sa bande, à l’aide d’un talkie-walkie. Un commentaire de match résonne dans la pièce… Mais de quelle rencontre s’agit-il ? Kevin, concentré, réfléchit. A côté de lui, Jérôme, Antoine, David et Angélique fouillent et commentent à voix haute au maximum leurs « trouvailles ». « Il nous reste 15 minutes ! », prévient Kevin.

Un « échange » avec un ancien joueur emblématique des Canaris sert d’indice… Ça y est, la porte est débloquée. Le soleil irradie le vestiaire. Le bonheur se lit sur les visages de Kevin et son équipe. Défi réussi. Le stade de la Beaujoire est à eux. Coach Clara surgit : « Bravo ! 52 minutes et 39 secondes… Vous faites partie du 11 ! » Les cinq supporters peuvent poser avec leurs couleurs préférées au niveau de la pelouse de la Beaujoire.

Les vainqueurs au bord de la pelouse. - D.P. / 20 minutes

« Ça fait quelque chose d’entrer dans le vestiaire, confie Kevin. Puis, après tu n’y penses plus. T’es à fond dans le jeu. » Connaître l’histoire du FCN n’est évidemment pas une obligation pour participer à cet escape game, mais la coach Clara confie que la « culture » jaune et verte de Kevin a fait gagner de précieuses minutes… « On va le conseiller, conclut ce dernier. C’est génial de pouvoir faire ça autour d’un club de foot. Après, je n’irais pas faire celui du Stade Rennais… »