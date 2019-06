La joie des Nantaises, promues en D2. — D.P. / 20 minutes

Elles n’ont jamais été aussi proches de l’élite. Les féminines du FC Nantes évolueront la saison prochaine en D2 (2e division nationale), c'est désormais officiel. Ce dimanche après-midi, à la Jonelière, sous les yeux du président Waldemar Kita, elles ont battu (1-0) Le Mans lors du match retour des barrages de R1 (succès 0-2 à l’aller). C’est Leïla Peneau qui a marqué le seul but (13e) d’une rencontre très fermée. Tanguy Fétiveau, coach de l’équipe nantaise, se montre mesuré : « On est passés par des moments dans la saison où il a fallu se remettre en question. On a réussi à le faire. C’est une récompense pour tout le groupe. Je le félicite. On ne mesure pas toujours la pression qu’il y a de devoir atteindre un objectif annoncé… »

Créée en 2014, cette formation en est donc à quatre montrées en cinq ans. Lors de sa création, elle était au plus bas de l’échelle (District). Elle n’a connu qu’un petit accroc en 2016, liée à l’interdiction de monter en régional à cause d’une infraction au statut de l’arbitrage…

La D1 le plus vite possible maintenant ?

L’été dernier, une dizaine de joueuses était venue renforcer l’effectif pour viser la montée dans l’antichambre (pourquoi pas) dès cette saison. Pêle-mêle : Claire Guillard, attaquante de 32 ans, qui a évolué 15 saisons en D1 et D2 pour 123 buts notamment au sein du club voisin de la Roche-sur-Yon (Division 2), Marine Pervier, une milieu de terrain de 28 ans, en provenance de Guingamp (D1) ou encore deux autres joueuses, tout droit venues de Bretagne : Anaïs Messager (défenseur de Lorient en D2) et Mélodie Carré (gardien de but de Brest en D2).

« Si on arrive en D2, connaissant le président Kita, son objectif sera d’aller en D1 ensuite », avait expliqué Jacky Soulard, président de l’association du FCN en septembre dernier.