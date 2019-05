EVENEMENT La parade de l'événement nautique Débord de Loire a attiré la foule samedi soir. L'Hermione et le Belem en étaient les vedettes

L'Hermione est passée en tête de la flottille Débord de Loire, le 25 mai 2019. — F.Brenon/20Minutes

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté samedi soir à la parade de l'événement nautique Débord de Loire. Partis vers 16h de Saint-Nazaire, les trois mâts l’Hermione, le Belem et près de 200 autres bateaux (voiliers, navires de pêche, barges, péniches, pilotes de Loire…) ont remonté le fleuve jusqu’à Nantes.

L’arrivée dans la Cité des ducs, jusqu’au pont Anne-de-Bretagne, a eu lieu vers 21h30. Tout au long du parcours, de nombreux spectateurs, parfois installés plusieurs heures en avance, étaient positionnés sur les berges pour voir passer la flottille.

L’Hermione reste à quai jusqu’à mardi

Ce dimanche, le quai de la Fosse, à Nantes, est à nouveau plein à craquer. Des animations, navigations et visites sont en effet au programme. Certains bateaux partiront vers 12h30. Le Belem et l’Hermione, eux, resteront quelques heures de plus. Le premier s'en ira lundi à 17h. La seconde mardi vers 14h.

En parallèle, les bateaux de course de la Solitaire du Figaro, dont le départ sera donné le week-end suivant, arriveront à Nantes lundi à la mi-journée.