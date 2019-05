Les Floralies de Nantes 2019 — J. Urbach/ 20 Minutes

C’est parti. Depuis ce mardi matin, la folie des Floralies déferle sur le parc des expos de Nantes. Cet événement spectaculaire, qui se déroule une fois tous les cinq ans, a attiré dès l’ouverture une foule compacte de visiteurs, venus découvrir et pousser des « wahou » dans cet immense « jardin éphémère » de 45.000 m2.

Dans les allées de la 12e édition des Floralies, sur le thème « Fleurs de vie », on découvre des milliers de fleurs colorées, plantes, compositions géantes, et murs de végétaux venus pour certains du monde entier. Les différents halls ont été aménagés autour de cinq sentiments de l’existence, de l’insouciance à la spiritualité (et son magistral arbre de vie coloré), en passant par la passion ou encore la plénitude (les fans de paysages d'inspiration asiatique seront servis).

Douze jours d’événement

Devant les orchidées venues du jardin du Luxembourg, par exemple, on joue des coudes pour prendre la meilleure photo de cette collection présentée comme « exceptionnelle ». « C’est vraiment trop beau, confie Stéphanie, venue avec ses filles. Nos orchidées à nous, elles n’ont plus de tête ! Celles-ci sont vraiment superbes, et ça sent très bon. »

Près de 300.000 visiteurs sont attendus au parc des expos de la Beaujoire jusqu’au 19 mai. La prochaine édition des Floralies n’aura lieu qu’en 2024.