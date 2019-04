Départ de la «marche de l'espoir» quartier Bellevue à Nantes, le 27 avril 2019. — F.Brenon/20Minutes

Ils ont décidé de se rassembler puis de rejoindre à pied le centre-ville afin de dire « stop » à la violence dans les quartiers nantais. Un peu plus de 200 personnes se sont élancées ce dimanche après-midi, vers 15h, de la place Mendès-France à Bellevue pour une « marche de l’espoir ». Dans le cortège, des familles, des responsables associatifs, quelques élus aussi, dont la maire de Nantes, Johanna Rolland (PS).

Un départ simultané a eu lieu depuis quatre autres points de rendez-vous représentatifs de six quartiers de la ville: Dervallières, Breil, Nantes nord, Bottière, Malakoff et Clos-Toreau. Inédite, cette mobilisation citoyenne est une réponse aux fusillades des derniers jours, dans plusieurs endroits de Nantes, qui ont fait six blessés par balle et un mort.

Départ de la «marche de l'espoir» quartier Bellevue contre la violence dans les quartiers. Rassemblement inter-quartiers en centre-ville à 17h.#Nantes pic.twitter.com/GQf4t1givT — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) April 28, 2019

« Retisser du lien entre tous les quartiers »

« La violence, on la vit au quotidien mais on ne pensait pas en arriver à ce stade, s’inquiète Claudia. J’ai un petit de 12 ans. Est-ce qu’il ne va pas se prendre une balle perdue à la sortie d’un fast-food dans quelques années ? Il faut que ça s’arrête. » « On a peur pour nos petits frères, nos petites sœurs, pour notre avenir. C’est devenu dangereux », estime Nabil, 13 ans.

« C’est une marche qui me tient à cœur en tant que maman, en tant que voisine, complète Sabrina. On veut que cette rivalité entre quartiers cesse enfin et qu’on reparle du positif. Parce que derrière cette vitrine négative, il y a beaucoup de belles choses ici. De belles relations, beaucoup de solidarité. » « Cette marche, c’est symbolique, justifie Najib, coorganisateur. On sait que ça ne va rien régler. Mais on ne peut pas rester sans rien à faire. On espère aussi retisser du lien entre tous les quartiers. »

Un hommage à Mancef vendredi

Vendredi, déjà, environ 200 personnes avaient marché silencieusement en centre-ville afin de rendre hommage à Mancef Mjidou, 23 ans, tué dans la nuit de lundi à mardi à la sortie d’un bar à chicha de la rue Maréchal-Joffre. L’enquête concernant ce crime se poursuit. Si la piste du règlement de comptes est privilégiée, la victime n’était peut-être pas directement visée.