Le marathon de Nantes, dimanche 17 avril 2016. — F.Brenon/20Minutes

L’année de tous les records pour le marathon de Nantes. Pour la première fois depuis la création de l’événement en 1981, les inscriptions sont complètes sur l’ensemble des quatre courses : les Foulées de l’éléphant (7.000 participants), samedi à 21 h 30, le semi-marathon, dimanche à 8 h 30, le marathon (3.800 coureurs), dimanche à 8 h 30 et, enfin, le relais entreprises, dimanche à 9 h 10. 17.200 coureurs à pied vont donc arpenter les rues du centre, soit 3 fois plus qu’en 2015. Tous les départs seront donnés depuis les Nefs des Machines de l’Île.

🚨COMMUNIQUÉ OFFICIEL 🚨



L’édition 2019 s’annonce exceptionnelle. Pour le bon déroulement de l’événement, et par respect pour le travail du comité organisateur, merci de lire attentivement ce message : https://t.co/XUSaRzGpFM#MarathonNantes pic.twitter.com/XiJd5fDc79 — Marathon de Nantes (@MarathonNantes) March 28, 2019

Le marathon, épreuve reine du week-end, partira ensuite à la découverte de territoires jusqu’alors jamais explorés comme le Parc de Procé et la Place Graslin. Pour les habitués, le reste du parcours restera inchangé : Place Royale, Cours des 50 otages, Ile de Versailles et Erdre, Château et Cathédrale, bords de Loire… L’arrivée est prévue à la Cité des congrès.

Une circulation compliquée dans le centre-ville

Il y aura forcément des conséquences sur le plan de circulation dans le centre-ville. Des routes et ponts seront fermés samedi entre 21 h et 23 h 30, et dimanche entre 8 h et 15 h 30. Des déviations seront mises en place. Pendant le passage de la course, la circulation est interdite aux véhicules, motos et vélos. Vous retrouvez sur le lien suivant les différentes informations sur les perturbations routières etc. http://circulation.marathondenantes.com/