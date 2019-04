Le nouveau MIN de Nantes, porte de Rezé — J. Urbach/ 20 Minutes

Il y aura peu d’autres occasions d’y pénétrer. Le MIN de Nantes, deuxième marché d’intérêt national de France derrière Rungis, ouvrira exceptionnellement ses portes au public samedi, gratuitement. D’habitude réservé aux professionnels de l’alimentation notamment, le lieu (qui sera officiellement inauguré la veille, après son déménagement porte de Rezé en février dernier) proposera diverses animations, entre 11h et 18h.

Il sera par exemple possible de participer à un atelier de sculpture sur légumes, à des jeux de piste, mais également à des rencontres avec les producteurs du MIN, qui proposeront une découverte des lieux et des dégustations. Les restaurateurs du marché et des food-trucks seront de la partie. Il est conseillé de s’y rendre en transports en commun.

« Le plus moderne de France »

Le MIN de Nantes, qui a déménagé pour laisser place au CHU, peut se vanter d’être « le plus moderne de France », grâce à un gros investissement de 158 millions d’euros et plus de deux ans de chantier. Le bâtiment de 20 ha, qui abrite environ 800 salariés, héberge sur son toit la plus grande toiture photovoltaïque de l’Ouest.