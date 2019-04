Un voyageur achète des tickets TAN à un distributeur, à Nantes. — F. ELSNER / 20 MINUTES

Pas de trêve avant les élections municipales. Réunis en session vendredi, les élus de Nantes métropole auront à voter une nouvelle augmentation tarifaire du réseau Semitan. Au 1er juillet, presque tous les titres vont en effet augmenter. Le carnet de 10 tickets, dont le prix avait déjà grimpé de 40 centimes l’an passé, passera de 15,30 euros à 15,60 euros. Le billet mensuel passera de 68 à 69 euros, la formule illimitée de 607 à 616 euros, la formule illimitée moins de 26 ans de 278 à 280 euros. Seuls le ticket unité, le ticket samedi et la navette aéroport ne bougeront pas.

La hausse tarifaire, qui se répète tous les ans, provoque un mécontentement grandissant chez les usagers. Cette nouvelle annonce est justifiée par le « développement de l’offre kilométrique à la rentrée 2019 » et par la volonté de « stabiliser la part supportée par les usagers et par les contribuables dans le financement du réseau de transports collectifs ». En effet, le service de transport est payé à 60 % par la métropole (donc par les contribuables) et à 40 % par les recettes provenant des utilisateurs de la Tan.

« Sans conséquence, jusqu'à quand ? »

Interrogé sur la répétition des hausses tarifaires, le syndicat CFDT, majoritaire à la TAN, se montre nuancé. « La Semitan investit et a donc besoin de recettes, réagit Gabriel Magner, délégué syndical. Le maintien de la tarification solidaire et la formule Libertan sur-mesure sont aussi une bonne chose. Ce qu’il faudra regarder c’est jusqu’à quand cette hausse sera sans conséquence sur la fréquentation ? On peut aussi s'interroger quand on voit la vétusté de certains matériels et le manque de conducteurs sur certaines lignes. »

La fréquentation du réseau TAN augmente chaque année, à un rythme comparable à celle de la croissance démographique.