L’univers manga et Anne de Bretagne, un combo a priori improbable. C’est pourtant le pari relevé (et réussi) par Cédric Tchao, scénariste et dessinateur passionné de bande dessinée japonaise. En vente depuis mercredi, son ouvrage, intitulé Anne de Bretagne, intrigues au château, raconte l’histoire d’un jeune collégien transporté par magie dans le Nantes du XVe siècle et ses querelles de pouvoir.

Engagé comme page, il suivra de près la jeunesse mouvementée de la princesse Anne, celle-là même qui deviendra duchesse et, fait unique dans l’Histoire de France, deux fois reine. Rivalités, personnages expressifs, dialogues incisifs, humour, surnaturel… Tous les ingrédients du manga sont réunis dans ce tome unique de 216 pages en noir et blanc.

« L’esprit de l’époque est respecté »

« J’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet, raconte Cédric Tchao. Le récit met en scène des personnages passionnants qui ont vraiment vécu. J’espère que les lecteurs s’amuseront et apprendront des choses. » « Bien sûr, c’est une fiction, les traits sont un peu forcés. Mais l’esprit de l’époque est tout à fait respecté. Il y a plein de détails sur le château, sur ses occupants, qui nous ravissent », commente Bertrand Guillet, directeur du château des ducs de Bretagne.

Il faut dire que le projet est, à l’origine, une commande du château nantais. « Nous souhaitions faire mieux connaître le lien entre Anne de Bretagne et le monument, explique Bertrand Guillet. On voulait aussi travailler sur le manga et sa faculté à s’adresser à un jeune public. Il nous fallait un spécialiste. On s’est donc rapproché de l’éditeur Casterman qui nous a mis en relation avec Cédric. Ensuite, on a simplement joué un rôle de conseiller historique. »

Pour accompagner la sortie nationale de la bande dessinée, le musée d’Histoire de Nantes présente une série de croquis et planches originales réalisés par Cédric Tchao.