L'exposition « Nous et les autres » est présentée jusqu'au 12 juillet 2019 à l'Hôtel du département. — F.Brenon/20Minutes

Le racisme et la discrimination ne sont pas arrivés par hasard. C’est ce que cherche à faire comprendre l’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au racisme » présentée depuis mardi et jusqu’au 12 juillet à l’Hôtel du département, quai Ceineray, à Nantes. L’événement, conçu à l'origine pour le musée de l'Homme à Paris, s’appuie sur des disciplines scientifiques (psychologie cognitive, psychologie sociale, sociologie historique) pour montrer comment les hommes rangent le monde dans des catégories.

« Nous nous identifions souvent en fonction de notre groupe d’appartenance et en plaçant ceux qui n’en sont pas dans une autre case. Les stéréotypes naissent de là », explique Evelyne Heyer, professeure d’anthropologie et commissaire de l’exposition. La colonisation, l’esclavage ou l’essor de la science des races ont ensuite conduit les Européens à imposer une « hiérarchie au sommet de laquelle ils se plaçaient ».

Ce que dit la génétique

L’exposition revient également sur des périodes marquantes, comme la ségrégation raciale aux Etats-Unis ou la montée de l’antisémitisme avant la Seconde Guerre mondiale. Elle rappelle également, sur la base de la génétique, que nos plus lointains ancêtres sont tous africains et que nous sommes à la fois tous métis et tous uniques. « Contrairement aux animaux, il y a très peu de différences physiques entre les générations humaines, indique Evelyne Heyer. Par ailleurs, l’ADN ne dit rien sur les différences de caractère (intelligence, égoïsme, cupidité…) pourtant répandues dans les préjugés racistes. »

Une plaque dans l'Amérique des années 1930. - F.Brenon/20Minutes

L’exposition s’achève par une note d’optimisme en dévoilant des chiffres qui tordent le cou à certaines idées reçues. On y append ainsi que 65 % des enfants d’immigrés se marient à des personnes extérieures à leur communauté d’origine, que les couples issus de l’immigration ne font pas plus d’enfants que les autres, ou encore que l’écrasante majorité des enfants d’immigrés se sentent Français.

« On est quand même un pays qui se porte bien »

« Quand on regarde les données objectives de la France, on est quand même dans un pays qui se porte bien, considère la professeure d’anthropologie. Pourtant ce n’est pas l’impression qu’on a. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu une libération des paroles extrémistes. On s’autorise à dire des choses qui n’auraient pas été dites il y a 10 ou 20 ans. Il y a aussi le fait que la sensibilité sur ce sujet est montée d’un cran. Plus on se sent proche de notre idéal, plus l’écart nous est insupportable. »

« Cette exposition a du sens car le volet pédagogique est nécessaire pour lutter contre le racisme, complète la ligue de l'enseignement 44. Tout ce qui a été construit peut être déconstruit. Mais ça prendra du temps »