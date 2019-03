Les travaux de transformation de la liaison Commerce-Feydeau ont débuté du côté de l'allée Duguay-Trouin. — F.Brenon/20Minutes

C’est un chantier incontournable car situé au cœur du centre-ville, à la croisée des lignes de tramway. Il va, en plus, durer trois années. Après l’abattage de 70 platanes fin février, les travaux de réaménagement du secteur Commerce-Feydeau sont entrés dans leur phase active à Nantes. Adieu les bordures en béton, les couloirs de bus et les terre-pleins arides : cet endroit hyperfréquenté sera, d’ici à 2022, transformé en un plateau végétalisé parsemé d’allées, fontaines et bancs.

« C’était un espace assez complexe, peu attractif, résume Jacqueline Osty, paysagiste en charge du projet. On veut tout retraiter, de façade à façade, en mettant tout à niveau pour faciliter les traversées piétonnes. Le paysage sera plus lumineux et plus diversifié en espèces végétales. On aura de nouveaux arbres, des bosquets, des plantes, un parterre d’iris. On sait qu’il y a une grosse attente. »

Le long de l'allée Duguay-Trouin réaménagée, à Nantes. - Jacqueline Osty & associés

On termine par la place du Commerce

Jusqu’en décembre 2019, l’allée Duguay-Trouin sera pavée afin de recréer un quai piétonnier comme l’est le quai de Turenne. En parallèle, d’ici à septembre, les bus et les taxis seront transférés ailleurs, principalement cours des 50-Otages et boulevard des Nations-Unies. Le chantier se déplacera en 2020 du côté de l’allée Brancas et aux abords de la plateforme de tramway. Cette dernière sera d’ailleurs totalement rénovée (rails, quais, stations) durant l’été.

Des fontaines sont prévues à l'entrée de l'actuelle place du Commerce. - Jacqueline Osty & associés

Le dernier gros morceau, de 2020 à 2022, sera la réhabilitation de la place du Commerce. Les marches seront remplacées par une pente progressive. Le marché aux fleurs sera supprimé. Des jets d’eau évoqueront la « présence passée de la Loire ».

Coût des travaux : 28,5 millions d’euros à la charge de Nantes métropole.