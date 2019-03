Le groupe Elmer Food Beat et son chanteur Manou (au centre). — Gilles Simon

L’édition 2019 du carnaval de Nantes se déroulera du 7 au 13 avril, vient de confirmer l’association Nemo, qui organise l’événement. Le carnaval, parmi les plus populaires de France, débutera par le défilé de jour le dimanche en centre-ville puis s’achèvera le samedi suivant par un parcours de nuit. Jusque-là rien d’inhabituel.

Sauf que cette année, il y aura une guest-star en tête de cortège. Le fantasque groupe nantais de rock Elmer Food Beat sera en effet présent à chaque défilé. Les musiciens seront installés sur le premier des 16 chars et joueront devant la foule, en roulant, plusieurs de leurs titres.

« On va jouer en live sur le char »

« Depuis plusieurs années, le carnaval a été largement dépoussiéré, commente le leader Manou, nommé Roi carnaval 2019. Mais là on va lui donner un côté rock’n roll. On va jouer en live sur le char. J’aurai mon trône à côté de la batterie et je vais alterner. C’est le principe adopté avec les carnavaliers. Ils font un travail colossal. On a été impressionné. On va pouvoir se la péter grâce à eux. »

Il est probable que les spectateurs pourront entendre à cette occasion des extraits du nouvel album d’Elmer Food Beat (Back in beat) qui ne sortira que le 19 avril.

Réputé pour ses extravagances sur scène, Elmer Food Beat est l’auteur des tubes Daniela, Le Plastique c’est fantastique ou encore La Caissière de chez Leclerc.