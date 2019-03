Recherches sur la propriété des Caouissin à Pont-de-Buis-les-Quimerch (Finistère). — F. Tanneau/AFP

Un peu plus de deux ans après le quadruple meurtre de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, une reconstitution doit avoir lieu ce mardi matin à Pont-de-Buis-lès Quimerch (Finistère), dans la ferme du principal suspect. C’est ici qu’Hubert Caouissin aurait déplacé les corps puis les aurait démembrés et brûlés. Sur ce terrain isolé, des restes humains, mais aussi des bijoux et des objets dérobés dans la maison du drame, avaient été découverts par les enquêteurs. La reconstitution du jour vise à préciser le déroulement des faits, indique Le Télégramme.

Tués chez eux, à Orvault

Pascal (49 ans), Brigitte (49 ans), Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans) avaient été tués le 16 février 2017 dans leur domicile familial. Beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Caouissin avait avoué le 6 mars 2017 le meurtre des quatre membres de la famille à l’aide d’un pied-de-biche. Un héritage de pièces d’or non partagé l’aurait poussé à venir espionner les Troadec chez eux à Orvault. Il a été mis en examen et écroué pour « assassinats » et « atteinte à l’intégrité d’un cadavre ».

Bientôt une seconde reconstitution

Deux ans après, l’instruction continue et des zones d’ombre persistent, comme le vrai mobile du crime ou l’éventuelle préméditation. Une seconde reconstitution, cette fois-ci dans la maison d’Orvault, pourrait avoir lieu fin avril-début mai. Un procès n’est pas envisagé avant 2020.