Tensions et confusion samedi après-midi à Saint-Herblain. A l’occasion de l'acte XVII du mouvement «gilets jaunes», un groupe d’une trentaine de protestataires a pénétré brièvement en milieu d’après-midi dans le centre commercial, à l’ouest de Nantes, point de regroupement d'environ 300 manifestants.

Les « gilets jaunes » sont rentrés par une porte de parking et sont montés à l’étage pour parcourir la galerie marchande. Lorsque les policiers sont intervenus pour les faire sortir, des bocaux remplis d’excréments ont été jetés.

La police a procédé à trois interpellations, selon la préfecture. Une déviation a été mise en place pour les automobilistes venant de Saint-Nazaire, sur la N444, en direction de Nantes. La 2x2 voies a également été bloquée par les forces de l’ordre dans le sens Nantes-Saint-Nazaire.

Le jeu du chat et de la souris s’est poursuivi jusqu’à 17h30 entre policiers et manifestants aux abords de la zone commerciale et sur la route, donnant lieu à des tirs sporadiques de gaz lacrymogènes.

Des échauffourées avaient déjà éclaté en début d’après-midi dans cette même zone. Les manifestants s’étaient rassemblés plus tôt dans la journée sur le rond-point de la porte d’Armor, où ils ont dressé des barricades avec des chariots, avant d’être une première fois repoussés.

In addition to strikes, toll operations, highway blockages etc, the #GiletsJaunes are increasingly employing a new tactic: blocking access to shopping centers. Here, #YellowVests are seen entering the commercial area of Atlantis in #Nantes to do just that. #ActeXVII pic.twitter.com/pKaqMyN9RL