Un manifestant face aux forces de l'ordre lors de la mobilisation des «gilets jaunes» du 2 février 2019 à Nantes. — L.Venance/AFP

Plusieurs milliers de «gilets jaunes» sont attendus ce samedi à Nantes, à partir de 13h, aux abords de la place du Commerce, à l’occasion de l'acte 16 du mouvement. Les services de l’Etat sont plus inquiets que les semaines précédentes puisqu’un rassemblement « de grande ampleur », à vocation régionale, est cette fois annoncé.

Compte tenu des violences et des dégradations déjà constatées au cours des précédents rassemblements, la préfecture de Loire-Atlantique prévient qu’un « dispositif de sécurité renforcé inégalé depuis le début de ce mouvement » sera déployé ce samedi.

Contrôles et interdictions

Un arrêté portant interdiction de « transport de tout objet pouvant servir d’arme par

destination dans un périmètre élargi couvrant le centre-ville de Nantes et ses abords » a été adopté. De son côté, le procureur de la République a pris des réquisitions autorisant les forces de l’ordre à procéder à des contrôles d’identité et à l’ouverture des coffres et des bagages, « visant les personnes susceptibles de se rendre à la manifestation pour y commettre des infractions pénales ». Ces contrôles seront effectués « de manière aléatoire ».

Recommandations aux commerçants et promeneurs

La préfecture recommande aussi aux commerçants de « prendre toutes les dispositions nécessaires » pour protéger leurs magasins. Les personnes ayant l’intention de se rendre samedi après-midi en centre-ville sont également « invitées à faire preuve de la plus grande vigilance ». Inquiète, la préfecture préconise aussi de « ne pas laisser des déchets dans la rue (poubelles, cartons…) qui pourraient être incendiés et de rentrer tout objet (vélos, scooters…) risquant d’être dégradé ou de servir de projectile ».

Depuis le début des manifestations à Nantes, il y a eu 134 interpellations suivies de gardes à vue. Une centaine de personnes ont fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel, dont 30 en comparution immédiate.