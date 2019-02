Le Grand éléphant des Machines de l'île, à Nantes. — Bony/Sipa

Si les postes à pourvoir de conducteurs de cars sont légion, les postes de conducteurs d’éléphant sont, forcément, beaucoup plus rares. A Nantes, c’est pourtant bien un « pilote d’éléphant (H/F) » que recherche, le plus sérieusement du monde, le site culturel et touristique des Machines de l’île, via une annonce relayée sur son site internet.

L’emploi, opérationnel au 1er avril, consiste à se mettre aux commandes du pachyderme mécanique conçu en 2007 et capable de transporter 50 passagers. Mais il n’y a pas que ça. Le poste prévoit également des missions d’entretien, de maintenance, et de sécurité du public au sol pendant les déplacements de l’imposante machine (48 tonnes !).

Nous recrutons un pilote pour le Grand Éléphant 🐘 et des placiers pour le Carrousel des Mondes Marins 🎠https://t.co/rJMQEYoT4L — Les Machines (@lesMachinesNtes) February 21, 2019

Plusieurs dizaines de candidatures

Pour postuler, une expérience d’au moins cinq ans dans les travaux publics, le secteur routier ou l’agriculture est donc souhaitée. Il vaut mieux également être titulaire d’un CAP conducteur routier d’engins de travaux publics, de même qu’un permis poids lourds ou de transport en commun.

Le poste est en CDI à temps partiel (50 %) rémunéré 1.792 euros bruts base temps plein (hors avantages). Les candidatures pour cet emploi pas comme les autres sont à envoyer avant le 11 avril à candidatures@lvan.fr. Fin 2017, lors d’un précédent recrutement, les Machines avaient reçu plusieurs dizaines de candidatures.

A noter que le futur pilote ne sera pas complètement seul puisqu’il rejoindra une équipe de sept personnes aux missions similaires. Les Machines de l’île recrutent également, jusqu’au 10 mars, des placiers en CDI (temps partiel) pour le Carrousel des mondes marins.