Lors du match FCN-ASSE le 30 janvier 2019 — S. Salom Gomis/ AFP

Nul doute que l’émotion sera une fois de plus au rendez-vous. Alors que le corps de l’Argentin Emiliano Sala a été officiellement identifié jeudi soir, le FC Nantes multiplie les hommages en direction de son ancien attaquant. Après avoir annoncé sa décision de retirer des terrains le maillot numéro 9, le club a convenu d’un prix unique et au rabais (9 euros) à destination des fans qui voudraient assister au match de L1 entre Nantes et Nîmes, dimanche à 15h.

Pour qu'un maximum de supporters puisse, avec les joueurs, rendre un ultime hommage à Emiliano Sala pour #FCNNO, tout le stade est désormais à 9⃣€ dimanche.



Votre place :

💳 https://t.co/tMYptGd3xQ pic.twitter.com/gNKxPEhIqp — FC Nantes (@FCNantes) February 8, 2019

« Pour qu’un maximum de supporters puisse, avec les joueurs, rendre un ultime hommage à Emiliano Sala pour Nantes-Nîmes, tout le stade est désormais à 9 euros », comme le numéro que portait le joueur, annonce le FC Nantes sur Twitter. Avant cette offre, qui a permis à la billetterie de s’emballer cet après-midi, le club tablait sur une affluence d’environ 20.000 spectateurs.

Un maillot noir floqué Sala

Le portrait d’Emiliano Sala sera toujours en place devant le stade, où un moment de recueillement est prévu à 14h. Les joueurs délaisseront « leur tunique jaune habituelle pour un maillot noir floqué du nom de Sala », indique le FC Nantes. « À l’entrée des deux formations, le club prévoit de ne pas mettre de musique afin que tout le stade entonne le chant à la gloire de notre Argentin », continue le club.

une minute d'applaudissements est prévue avant chaque match de Ligue 1 ce week-end. Ce vendredi après-midi, avant l’entraînement, les joueurs devaient se livrer à une petite cérémonie, a indiqué ce matin le coach Vahid Halilhodzic.