Terre d'estuaire permet de rechercher des épaves échouées. — F.Brenon/20Minutes

Nul doute qu’il fera parler de lui. En construction depuis deux ans, Terre d’estuaire ouvre ses portes samedi au grand public. Le site culturel et touristique, qui espère attirer 50.000 visiteurs par an, a été érigé face au port de Cordemais, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire. Logique pour ce centre de découverte de 2000 m2 consacré entièrement à la Loire et à son environnement.

« L’idée est de faire découvrir l’estuaire sous toutes ses composantes : la nature, l’histoire, la navigation, la faune, les activités humaines… On le côtoie régulièrement et pourtant bien des aspects nous sont méconnus », justifie Yasmine Mamma, la directrice.

Yasmine Mamma, directrice de Terre d'estuaire. - F.Brenon/20Minutes

Des jeux, des écrans, un ballon ascensionnel

Terre d’estuaire n’est pas vraiment un musée, plutôt un mix « entre un centre d’interprétation et un parc à thème ». Le ludique est partout, les supports multimédias omniprésents. « On veut que le visiteur apprenne en s’amusant, que tous ses sens soient sollicités. Bref, qu’il soit surpris par l’expérience. »

Parmi les incontournables de la visite : des bateaux de Loire à faire naviguer sur un bassin, la migration des oiseaux à suivre sur un écran circulaire allongé sur un canapé, des manipulations pour retrouver les petits animaux de l’estuaire, une immersion sous-marine à la recherche d’épaves, une rencontre avec des pirates… Et puis, bien sûr, le plus spectaculaire, « clin d’œil à Jules Verne » : une ascension dans un ballon décollant jusqu’à 25 m de haut. Dans la nacelle, un point de vue inédit s’offre sur la Loire, les prairies humides et l’étier de Cordemais.

A Cordemais, le centre de découverte @terredestuaire propose une ascension en ballon et un panorama à 25 m de haut. pic.twitter.com/N2xziAlnWQ — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 8, 2019

Les familles, cible prioritaire

« On vise un public très large, en particulier les familles, affirme Yasmine Mamma. Le projet a aussi été conçu pour répondre aux attentes des scolaires. » Le centre de découverte, qui comprend aussi un belvédère, une salle d’exposition temporaire et un auditorium, aura coûté la coquette somme de 10 millions d’euros à la communauté de communes Estuaire et Sillon.

Terre d’estuaire propose aussi des hébergements insolites, des croisières commentées et des parcours libres adaptés aux familles.