Nantes: Il s'arrête pour aider une voiture en panne et se fait attaquer

Un camion de gendarmerie. (Illustration) — Olivier Aballain / 20 Minutes

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont lancé vendredi un appel à témoins après l’agression d’un automobiliste mercredi à Orvault. Les faits se sont passés sur la départementale 26, vers 18 heures.

Un homme âgé de 66 ans était au volant de son véhicule lorsqu’il aperçoit un autre conducteur, apparemment en panne, à côté de sa voiture. Empli de bonne volonté, il s’arrête et descend de son véhicule pour porter assistance, raconte la gendarmerie.

Un complice surgit

Malheureusement, il s’agissait d’un piège. Car un autre homme surgit et le retient violemment pendant que son complice fouille sa voiture. Les deux agresseurs ont pris la poudre d’escampette, dans leur propre véhicule, après s’être emparés du portefeuille et des pièces d’identité de la victime, laquelle a été prise à partie physiquement.

L’automobiliste agressé présente une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours.

Les personnes ayant été témoins de la scène ou qui ont été agressées dans les mêmes conditions sont invitées à contacter la gendarmerie de La Chapelle-sur-Erdre au 02 40 72 07 01.