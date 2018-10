VIDEO. Nantes: Ce nouveau sens interdit très peu respecté par les automobilistes fait débat

Le nouveau sens interdit est installé en haut du cours Saint-Pierre à Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Un sens interdit accueille désormais les automobilistes qui remontent le cours Saint-Pierre, à Nantes.

Au lieu de continuer tout droit sur 100 mètres, les usagers doivent emprunter une déviation, qui rallonge le temps de parcours.

Seulement 50 % des usagers respectent ce sens interdit en heure de pointe, estime la mairie.

Il est installé en deux exemplaires, un de chaque côté de la chaussée, mais a pourtant bien du mal à se faire respecter. Depuis deux mois, le nouveau sens interdit (sauf pour les bus et les vélos) en haut de la rue Henri-IV – le long du cours Saint-Pierre – à Nantes, donne lieu à de nombreuses libertés. En fait, il suffit de s’arrêter à côté pendant quelques instants pour s’en rendre compte : peu d’usagers de la route respectent l’obligation de tourner à droite, rue Clemenceau, juste avant la place Foch. A l’heure de pointe, le taux de respect est d’environ 50 %, indique la mairie qui suit de très près ce dossier.

Lundi, on a fait le test pendant une quinzaine de minutes. Plus d’un véhicule sur deux (voiture ou scooter) a en effet filé tout droit, comme avant, parfois avec un petit coup de frein. Certains imitent le busway, qui lui a le droit de passer. Mais la majorité semble ne pas le voir, ou pour certains volontairement passer outre, en risquant une amende à 135 euros et un retrait de quatre points. A noter que cette nouveauté ne figure pas encore sur la carte de Google maps.

« Il faut dire que c’est tentant de le griller, note un automobiliste habitué du trajet. Franchement, c’est incompréhensible d’avoir installé ce panneau. Désormais, il faut faire un sacré détour si l’on veut continuer vers le nord. » Et plus précisément un itinéraire d’environ 800 mètres (contre une ligne droite d’à peine 150 mètres) ponctué de feux et qui fait notamment passer les automobilistes par la rue Joffre. Soit une rallonge d’au moins quatre minutes.

Le sens interdit implique un détour de 800 mètres - Google maps

Nouveau plan de circulation

Sollicitée, la mairie de Nantes répond que « les changements de comportements peuvent parfois mettre un peu de temps » et assure que « des contrôles de la police municipale sont réalisés régulièrement pour permettre aux automobilistes d’intégrer ces modifications ».

Bsr, est que la rue Henri VI qui mène à la place Foch est bien interdite en ce moment aux voitures ou ai-je mal interprété le panneau sens interdit. I y a qqchse qui m'échappe quand j'y passe en vélo. Merci @NantesMetropole @PAVelo_Nantes — Sophie (@Sophie40122788) October 22, 2018

Elle rappelle que ce nouveau plan de circulation, en cours d’évaluation, a été mis en place pour « réduire et améliorer la régularité et le temps de parcours du busway », dont la version plus grande et électrique doit débarquer en 2019, mais aussi pour bénéficier aux vélos et piétons. « Parallèlement à cette fermeture, il a été mis en place un double sens de circulation sur l’axe Kennedy-Baudry. L’objectif est que les automobilistes passent par cet axe et non plus par la rue Henri IV », indique la mairie. A bon entendeur.