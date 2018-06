VIDEO. Le «Maillé-Brézé» fête ses 30 ans à Nantes, 10 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui

Le navire Maillé-Brézé, présent à Nantes depuis 30 ans. — Quentin Burban / 20 Minutes

Le Maillé-Brézé est classé aux Monuments historiques depuis le 28 octobre 1991.

Le navire est présent au quai de la Fosse depuis 30 ans.

C’est le troisième navire à porter ce nom.

Navire incontournable de la ville nantaise, le Maillé-Brézé, classé aux Monuments historiques depuis 1991, fête ce vendredi les 30 ans de sa présence sur le quai de la Fosse. 20 Minutes a visité le navire militaire et sélectionné les 10 choses à savoir sur lui.

Son nom est un hommage au neveu de Richelieu

Le navire doit son nom à Jean Armand de Maillé, marquis de Brézé, qui vécut de 1618 à 1646. Il était le fils d’un maréchal de France et (surtout) le neveu du cardinal de Richelieu (sa maman était la sœur du cardinal). Il fut colonel à 15 ans puis général des galères à 20 ans, grand amiral de France à 24 ans mais fut décapité à l’âge de 27 ans. Durant sa courte carrière, il remporta un nombre important de victoires marquant ainsi de son empreinte l’Histoire de la navigation française.

Il ne peut plus naviguer seul

Le Maillé-Brézé, navire de la marine nationale d’une flotte de 277 hommes, ne peut plus naviguer sans l’aide de remorqueurs. La raison ? « A la fin de son service en 1988, le bateau a été désarmé par la Marine nationale, développe Jean-Patrick, qui guide 20 Minutes sur le bateau. Dans ce processus, on retire en premier les munitions. Puis, on retire les arbres à hélices et les hélices. À partir de ce moment, le navire ne peut plus naviguer. » Désarmé, le bâtiment est remis à l’association Nantes marine tradition en 1988 qui en fait un musée naval à flot français. Le seul à ce jour.

Il n’a participé à aucune guerre

Mis en activité par la Marine nationale en 1957, ce navire est le septième d’une série de 18 escorteurs construits après la guerre de 39-45. Le bateau construit à Lorient, malgré ses nombreuses armes, n’a jamais utilisé une seule d’entre elles pour attaquer un navire ennemi durant ses années de flotte.

Il ne ressemble plus à celui de son origine

De 1957 à 1967, le Maillé-Brézé est destiné à la lutte anti-aérienne, il possède donc une multitude de canons. Le navire subit une refonte en 1967 et 1968 pour devenir un bâtiment de lutte anti sous-marine avec des outils de détection comme le sonar remorque.

Le bateau possède un aquarium

Et non, ce n’est pas celui que vous croyez. Sur le navire, l’aquarium est une cabine permettant aux marins de mettre mécaniquement à l’eau le sonar remorqué. « Le poisson » comme il est appelé dans le milieu maritime est relié au bateau par un câble.

L'aquarium et une photo d'archive de mise à l'eau d'un sonar remorque sur le Maillé-Brézé. - Quentin Burban / 20 Minutes

Un grillon était présent dans le bateau

Les marins croyaient en la présence d’un grillon à bord. Ce n’était pas du tout l’animal dont il était question. Bien au contraire. « Pendant toutes les années de navigation du bâtiment, il y avait un bruit bizarre dans le bateau, explique Jean-Patrick. Les navigateurs ont cherché pendant tout ce temps d’où cela venait, sans jamais trouver. C’est lorsque le bateau a été désarmé et que nous avons fait des modifications en enlevant des parois que nous avons découvert que ce fameux grillon n’était autre qu’un écrou qui se baladait au gré des mouvements du bateau. »

L'écrou que les marins Du Maillé Brézé croyaient être un grillon. - Quentin Burban / 20 Minutes

Il est un véritable décor de films

Entre mi-avril et juin 2016, le Maillé-Brézé a quitté le quai de la Fosse pour être dans le décor du film Dunkerque de Christopher Nolan, blockbuster américain. Depuis, le bateau a servi de décor à quelques reprises. « On fait partie des sites pouvant accueillir des tournages de films depuis que le bateau est référencé par le ministère des Armées. On est régulièrement contacté », explique Xavier Guillet, administrateur de l’association Nantes marine tradition.

Qu’est ce que le D627 ?

Le D627 est l’immatriculation du bateau. Le « D » signifie destroyer qui sont les escorteurs d’escadre de la classe T47. En d’autres termes, ce furent les premiers bâtiments construits en France pour la marine nationale après la Seconde Guerre mondiale. Les unités de cette classe vont du D621 (Surcouf) au D632 (Guéprette).

L'immatriculation du bateau Maillé Brézé. - Quentin Burban / 20 Minutes

Le navire n’a jamais été illuminé la nuit

Quand le soleil se couche, le Maillé-Brézé s’endort lui aussi. En 30 ans de présence sur le quai de la Fosse, le bateau n’a jamais été illuminé. Mais les festivités du week-end prochain vont déroger à la règle en illuminant le bateau la nuit tombée. « L’expérience sera sans doute rééditée lors des grands évènements nationaux comme le 14 juillet », affirme Xavier Guillet.

La salle Richelieu, présente sur le navire, accueille des conférences. - Quentin Burban / 20 Minutes

Le Maillé-Brézé accueille des réunions et même un… escape game

Le bateau s’ouvre à de nouvelles activités comme des salles de réunion, des jeux vidéo, des repas d’entreprises mais aussi au célèbre jeu d’évasion grandeur nature, escape game. « On travaille avec une société présente à Saint-Herblain sur un scénario propre au bateau sur la Guerre Froide. On aménage donc le site pour faire ce jeu, développe Xavier. On a fait un test en octobre dernier, 1.500 joueurs sont venus sur les deux jours et demi. C’est un succès important où nous avons attiré un jeune public. On va renouveler l’expérience durant l’été puis régulièrement à partir de septembre. »