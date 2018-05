Nantes: Les transports en commun coupés dans l'hypercentre ce mardi dès 9h30

MANIFESTATION En raison d'une manifestation, le réseau TAN coupe certaines lignes ce mardi entre 9h30 et 14h30...

Le 4 juin 2013, Illustration tram de la TAN ? Nantes. — Fabrice Elsner/20 minutes

La matinée s’annonce compliquée pour les usagers des transports en commun nantais. En raison d’une journée de mobilisation dans la fonction publique, ce mardi, le réseau TAN alerte que des perturbations sont à prévoir. Si l’appel à la grève ne modifiera que très peu le fonctionnement des transports, une manifestation doit s’élancer dans le centre-ville de Nantes à 10h, au départ du CHU.

Les lignes concernées

Mardi, de 9h30 à 14h30, la ligne 1 du tram devrait donc être interrompue entre les stations Manufacture et Médiathèque, la ligne 2 entre les stations 50-Otages et Pont-Rousseau, la ligne 3 entre les stations Bretagne et Hôtel Dieu.

Les usagers des lignes de Chronobus C1, C2, C3 et C6 et des bus du centre-ville devront aussi prendre leurs précautions, en raison de coupures et de terminus déplacés. Idem pour le busway, qui pourrait aussi être perturbé. L’espace mobilité de Commerce sera ouvert.