Vol à Nantes: Reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne retrouvé, deux hommes mis en examen

Six jours après le vol du reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne, deux hommes ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nantes ce samedi. Âgés de 22 et 23 ans, ils ont été présentés ce samedi à un juge d’instruction, mis en examen et écroués pour « association de malfaiteurs » et « vol de biens culturels ». Par ailleurs, le reliquaire a été retrouvé dans l’après-midi près de Saint Nazaire.

Pour l’heure, les deux suspects nient les faits.

« Une pièce d’une valeur inestimable »

Le fameux coffret funéraire en or, conçu en 1514 pour déposer le cœur de la défunte reine de France, n’aurait pas été retrouvé. Il avait été dérobé dans la nuit à vendredi au sein du musée Dobrée à Nantes où il était exposé. Quatre hommes masqués avaient été filmés par des images de vidéosurveillance.

Le département Loire Atlantique, propriétaire du musée, avait précisé que l’objet était « une pièce d’une valeur inestimable », dans un communiqué. Outre sa valeur historique, le reliquaire revêt une valeur symbolique pour la Bretagne. Une statue hindoue dorée et un ensemble de monnaies d’or avaient également été volés au musée Dobrée cette nuit-là.

