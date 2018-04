Ce mardi soir (21 h 05), Les Herbiers et Chambly jouent une place en finale de la Coupe de France à la Beaujoire, à Nantes.

Un duel hors-norme à ce stade de la compétition avec des chiffres étonnants concernant les deux formations.

Il y en aura un très heureux et un très malheureux ce mardi soir à la Beaujoire. Qui des Herbiers ou de Chambly sera au Stade de France le mardi 8 mai ? Les deux équipes, pensionnaires de National, s’affrontent pour une place en finale de la Coupe de France. Un duel inattendu à ce stade de la compétition qui met en lumière des chiffres hors-normes.

36.000 (spectateurs). Le match va se jouer à guichets fermés. Les places sont parties comme des petits pains. 1.200 fans de Chambly font le déplacement. Cette affluence est un record pour un match qui va opposer deux formations qui évoluent en championnat de National. L’ancien record était détenu par la rencontre entre Strasbourg et Colomiers en 2014 - 2015, pour une journée de compétition en National. 27.820 spectateurs s’étaient déplacés à la Meinau ce soir-là.

Un peu plus d'1,490 million d’euros. C’est le chiffre total de dotation minimum qu’un des deux clubs de National touchera à l’issue de la finale de la Coupe de France. Explications. Pour en arriver jusqu’ici, Les Herbiers et Chambly ont déjà touché 550.000 euros. Le vainqueur, ce soir, empochera 560.000 euros. Le finaliste touchera 380.000 euros. 550.000 + 560.000 + 380.000 = 1,490 million d’euros en cas de défaite le 8 mai. En revanche, en cas de succès pour Les Herbiers ou Chambly en finale contre Caen ou le PSG, le club de National recevrait une dotation de 930.000 euros ! Ça serait alors le jackpot : 550.000 + 560.000 + 930.000 = un peu plus de 2 millions d’euros. On ne compte évidemment pas toutes les recettes…

A peine 2 millions d’euros. C’est le budget des deux clubs de National. En cas de succès (en cas de miracle) au stade de France le 8 mai, un des deux clubs pourrait donc recevoir l’équivalent de son budget !

102 journalistes. C’est plus que pour le dernier Nantes-PSG à la Beaujoire ! Quatre-vingt-sept journalistes seront en tribune de presse et 25 photographes autour de la pelouse (87+25 = 102). A titre de comparaison, 65 journalistes prendront place en tribune de presse du stade Michel-D’Ornano pour Caen-PSG et 16 photographes, soit 81 journalistes en tout.

26.000. C’est le nombre d’habitants des deux communes/villes réunies. A Chambly, petite commune de l’Oise, on comptabilise 10.000 habitants alors qu’il y a 16.000 Herbretais dans la ville vendéenne.

11 montées en vingt-cinq ans. Un parcours étonnant. La formation de Chambly est passée de la dernière division départementale au troisième échelon du football français (National) en un quart de siècle. En 1989, le club de l’Oise évoluait ainsi en 5e division de district et a atteint le National en 2014 !

2.500 Le salaire moyen (en euro) des joueurs des Herbiers. C'est aussi la moyenne des rémunérations dans ce championnat de National.

16. Le nombre de bus qui vont quitter les Herbiers (à 17h30) pour rallier Nantes et son stade de la Beaujoire ce mardi après-midi (contre 10 en quart de finale). Douze partiront de Chambly et Beauvais.

4,3 %. C’est le taux de chômage aux Herbiers, au dernier trimestre de 2017. De nombreux médias ont mis en exergue ce plein-emploi dans cette ville vendéenne depuis le début de l’épopée. En France, le taux de chômage est de 9,2 % (sur le même trimestre).

Plus de 400.000. C’est le nombre de vues affichées sous la vidéo du clip de Philippe Katerine. L’artiste originaire de Chantonnay (Vendée) a apporté son soutien au club vendéen des Herbiers dans un clip publié sur Youtube mi-avril. Dans le même temps, le chanteur Francis Lalanne y est allé de sa chanson, qui a été regardée/écoutée un peu plus de 42.000 fois. Les Herbiers 1 - Chambly 0. Le score de demain ?

David Phelippeau