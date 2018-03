Nantes: Tyson, le chien des policiers nantais, blessé en poursuivant des malfaiteurs

Le chien policier Tyson, ici lors d'un exercice de démonstration. — Police nationale

On l’oublierait presque mais il n’y a pas que des hommes et des femmes qui prennent des risques pour protéger la population ou résoudre des enquêtes criminelles. Plusieurs chiens policiers travaillent à leurs côtés. L’un d’entre eux, Tyson, membre de l’unité canine légère de Nantes, a été blessé mercredi soir lors d’une intervention, rapporte la police nationale.

Vers 18h15, quartier Malakoff, quatre hommes abandonnaient un véhicule et prenaient la fuite à la vue des policiers. Le malinois s’est alors lancé à la poursuite des individus et a tenté de leur couper la trajectoire en passant par-dessus un mur. Malheureusement pour lui, il a mal jugé la hauteur et a fait une chute de cinq mètres.

Une chute de 5 m de haut

Tombé lourdement au sol, Tyson n'a pas pu se relever. A la clinique vétérinaire, il est apparu qu’il n’avait pas de fracture mais, visiblement souffrant, il refusait toujours de se relever deux jours plus tard.

Quant aux fuyards, trois sur quatre ont finalement été interpellés par la brigade anti-criminalité. Le conducteur du véhicule, âgé seulement de 14 ans, a confirmé que le véhicule avait été volé avec les clefs par des « grands ». Ils auraient juste fait un tour avec.

Ils seront convoqués pour auditions dans les meilleurs délais, a indiqué la police.