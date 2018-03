Loire-Atlantique: Où chasser les œufs de Pâques en famille ce week-end?

LOISIRS De plus en plus populaires, les chasses aux œufs ne manqueront pas samedi, dimanche ou lundi...

Illustration oeufs de Pâques. — D. Closon/ISOPIX/SIPA

Tradition incontournable de Pâques, la chasse aux œufs est parfois autant appréciée des parents que des enfants. Et ça tombe bien, de plus en plus de communes et associations en organisent en Loire-Atlantique; Le principe est presque toujours le même : des œufs en plastique sont cachés dans la végétation et peuvent ensuite être échangés contre des vrais chocolats. 20 Minutes fait le point pour vous.

SAMEDI

A Bellevue-Saint-Herblain. L’association Alie organise sa 7e chasse aux œufs samedi, de 14h30 à 17h au parc du Clos-Fleuri, rue de Dijon, quartier Bellevue. Pour participer, il suffit de dépenser 1 euro.

A Carquefou. Les enfants de 3 à 12 ans sont invités à se rendre au parc du Charbonneau, derrière l’hôtel de ville de Carquefou, samedi, de 10h à 12h. Des indices seront à découvrir. Gratuit, dans la limite des stocks disponibles.

DIMANCHE

Au parc du Grand-Blottereau. Le Secours populaire organise sa traditionnelle chasse aux œufs géante au parc du Grand-Blottereau, à l’est de Nantes, dimanche, de 10h30 à 17h. Mieux vaut venir tôt car, la jauge étant limitée, le site affiche parfois complet en milieu d’après-midi. Tarif : 4 euros. Des animations sont proposées sur place.

A Nantes-sud (parc de la Crapaudine). L’école Diwan sud organise sa chasse aux œufs au parc de la Crapaudine, avenue des Gobelets, au sud de Nantes, de 14h à 18h. Particulièrement adaptée aux jeunes enfants. Des jeux et séances de maquillage sont aussi proposés. Participation : 4 euros.

A Saint-Nazaire (parc paysager). Le Secours populaire organise son habituelle grande chasse aux œufs nazairienne au parc paysager, dimanche, à partir de 11h. Jeux et animations sont organisés sur place. Tarif : 4 euros.

A La Bernerie-en-Retz. Le square Thibaud, à la Bernerie, reçoit les enfants âgés de moins de 10 ans dimanche, de 11h à 12h. L’entrée est gratuite et une collation est offerte.

LUNDI

A Saint-Sébastien-sur-Loire. La ville de Saint-Sébastien propose, elle aussi, une chasse aux œufs lundi dans le cadre bucolique de l’île Forget, en bord de Loire. De 10h à 12h30 à proximité de la passerelle Porthcawl.

A La Baule. Pas moins de 40.000 œufs chocolatés fabriqués par le chocolatier Christophe Roussel seront distribués aux enfants lundi à la Baule. Il s’agirait de la plus grande chasse aux œufs de France ! Rendez-vous est donné à partir de 10h30 au parc des Dryades. C’est réservé aux enfants de moins de 10 ans mais c’est gratuit ! Attention, il y a généralement du monde.