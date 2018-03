Nantes: Parents et enfants ligotés et braqués en pleine nuit

NANTES, le 28/11/2013, Le commissariat Waldeck Rousseau / illustration — Fabrice Elsner/20MINUTES

Les cinq victimes sont particulièrement choquées. Une famille a été braquée par deux cambrioleurs dans la nuit de vendredi à samedi, quartier Doulon à Nantes. Vers 2h du matin, deux hommes ont pénétré dans la maison après avoir forcé la porte du garage. Les deux parents et leurs trois enfants sont alors menacés par une arme de poing et ligotés avec du fil électrique, rapportent Ouest-France et Presse Océan.

L’un des agresseurs les contraint de révéler leur code de carte bancaire puis s’en va retirer l’argent à un distributeur. A son retour, les deux hommes dérobent les objets de valeur (bijoux, matériel informatique) puis filent au volant de la voiture familiale, laissant en plan la famille ligotée. Aucun coup n’a été donné.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire. Les deux voleurs n’ont pas été retrouvés.