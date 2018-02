Nantes: Un corps sans tête ni jambes découvert dans la Loire

Le cadavre mutilé a été repéré près du pont de Cheviré, à Saint-Herblain. — Frederic Brenon / 20 Minutes

Une autopsie sera pratiquée ce mardi après-midi. Un corps mutilé et très dégradé a été découvert lundi midi dans la Loire, à hauteur de Saint-Herblain, près du pont de Cheviré. Ramené sur la berge par des pompiers plongeurs, le cadavre, qui ne comporte ni tête, ni jambes, pourrait être celui d’un homme, d’après les premières constatations.

Pas forcément un crime

Le parquet de Nantes a confié le dossier à la police judiciaire. Pour l’heure, aucune piste n’est écartée. Que ce soit celle d’un crime ou celle d’un noyé heurté par une hélice de bateau ou abîmé par le fleuve.

L’autopsie, pratiquée au CHU de Nantes, tentera de recueillir des éléments permettant d’en savoir plus sur l’identité de la victime. Et sur les causes de la mort.

