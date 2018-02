Nantes: «Entre 5 et 10 cm de neige mardi» en Loire-Atlantique selon Météo-France

METEO Le nord-est de la Vendée ne sera pas épargné non plus...

De la neige à Strasbourg en 2010 (illustration). — G.Varela / 20 Minutes

Un épisode neigeux est prévu dans le 44 et le 85 mardi.

A Nantes, mardi matin, une couche de neige de 5 à 7 cm est attendue, selon Météo-France.

Un joli manteau blanc demain matin au réveil ? C’est fort possible. C’est en tout cas ce que Météo France annonce pour la Loire-Atlantique et la Vendée pour mardi. « On passe en vigilance orange à partir de minuit ce lundi soir dans les deux départements, explique Régine Laffargue, technicienne à Météo France à Nantes. Une perturbation arrive de l’Est avec des précipitations sous forme de neige. En fin de nuit [vers 6 heures-7 heures du matin], la moitié est de la Loire-Atlantique et la bordure est de la Vendée seront touchées. » 1 à 3 cm attendus, avec « une neige assez sèche qui va tenir », selon Météo France.

Jusqu’à 15 cm dans le nord Vendée demain matin !

Au fil de la matinée, les précipitations de neige pourraient s’intensifier, « sauf sur les côtes du 44 et du 85 ». « Dans l’intérieur des deux départements, ça va continuer à tomber avec 5 à 7 cm à Nantes, pas loin de 10 cm sur un quart sud-est du 44 et entre 10 et 15 cm dans le nord-est de la Vendée [Les Herbiers, Montaigu, les Brouzils etc.]. » Un réchauffement est attendu dans l’après-midi. Il devrait être moins rapide en Vendée qu’en Loire-Atlantique.

La Tan (à Nantes) a déjà prévenu que la circulation des bus pourrait être perturbée mardi. En revanche, celle des trams ne devrait pas subir trop de perturbations. L’ensemble des transports scolaires sur le territoire de la Loire-Atlantique sont suspendus, a annoncé le conseil régional.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il y a une incertitude sur les prévisions. « Les chaussées seront glissantes mercredi matin », prévient néanmoins Régine Laffargue.

La vigilance orange sera donc effective à partir de minuit ce lundi et au moins mardi toute la journée.

Les épisodes neigeux, comme celui-ci, sont assez rares dans le département. À Nantes, il y avait eu 4 cm en 2013, 5 cm en 2012 et 11 cm en décembre 1996.

