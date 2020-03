Le CHU de Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Depuis plusieurs années, et de nouveau ce week-end, de nombreux internautes ont relayé un appel au don du sang signé du CHU de Nantes

Ce message est en fait mensonger, et «perturbe les services» de l'hôpital, explique la direction

Edit : Ce hoax refait surface ce 25 mars 2020 sur les réseaux sociaux, nous vous proposons de redécouvrir cet article initialement publié le 13 mai 2018.

De nombreux internautes y ont encore cru. L'an dernier, c'est l'animateur Benjamin Castaldi, dont le message avait été retweeté des milliers de fois, qui s'était fait piéger.

Un appel au don du sang signé du CHU de Nantes circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il demande aux internautes du groupe rare A- de se mobiliser pour que Lucie, âgée d’un an, « atteinte d’une leucémie rare et hospitalisée à Angers », puisse bénéficier d’une greffe.

Problème : la fillette n’existe pas et ce message mensonger, qui n’émane pas de l’hôpital nantais, est en fait relayé depuis de nombreuses années. Un hoax qui fait une nouvelle fois surface, comme environ tous les six mois, et dont le CHU de Nantes se serait bien passé…

Services perturbés

« On reçoit beaucoup d’appels téléphoniques au standard ainsi que des messages sur les réseaux sociaux, ce qui perturbe les services, se désole-t-on à la communication du CHU de Nantes. Il faut répondre à chacun, remettre en avant notre communiqué, ce qui prend un certain temps… »

Le message partirait d’une chaîne de solidarité qui a vraiment existé, à destination d’une fillette décédée depuis. Il ne doit donc pas être relayé vers d’autres correspondants, insiste le CHU, qui souligne qu'« aucun Dr Rigaudeau ou Riaudeau n’exerce au CHU de Nantes. »

« De toute façon, ni les particuliers, ni un hôpital ne sont autorisés à formuler un tel appel, indique-t-on. Il n’y a que l’établissement français du sang qui peut le faire. » « Cependant, les dons de sang et de moelle sont toujours bienvenus car la survie et la guérison de très nombreuses personnes en dépend », souligne l’hôpital dans son communiqué.

Le CHU de Nantes a renouvelé son appel à la vigilance ce dimanche.Prudence donc si vous croisez cet appel au don...