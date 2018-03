Nantes: Vendredi et samedi, c'est Grande braderie en centre-ville

Organisée une fois par an, la Grande braderie attire toujours la foule. — ©Stephan Menoret-Ville de Nantes

C’est le rendez-vous incontournable des bonnes affaires. La traditionnelle Grande braderie est de retour vendredi et samedi en centre-ville de Nantes. Cet événement commercial permet aux professionnels d’épuiser leurs réserves en attendant les nouvelles collections et aux clients de réaliser des économies grâce aux très nombreux articles proposés à prix cassés. Le textile constitue l’essentiel des produits mis en vente.

Comme d’habitude, la braderie commence ce vendredi dans les boutiques du centre-ville. Samedi, en revanche, les 800 commerçants participant à l’opération déballeront leurs articles directement dans la rue. Des milliers de visiteurs s’agglutineront alors sur les trottoirs.

Transports en commun coupés et parking exceptionnel

Samedi, un périmètre de sécurité, réservé aux piétons et surveillé par les forces de l’ordre, sera établi autour des rues piétonnes dédiées à la braderie en hyper centre-ville. La circulation des tramways sera interrompue de 9h à 22h: sur la ligne 2 entre les stations Hôtel Dieu et place du Cirque, ligne 3 entre les stations Hôtel Dieu et Bretagne.

Le périmètre de sécurité de la grande braderie de Nantes samedi 24 mars 2018. - Nantes métropole

Compte tenu de l’affluence, les automobilistes seront exceptionnellement autorisés samedi à se garer sur le cours Saint-André, près de la cathédrale, de 9h à 19h. Le stationnement ne sera toutefois pas donné puisque la mairie l’a inscrit en zone rouge (2,30 euros l’heure).