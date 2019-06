CANICULE Plusieurs pataugeoires et bassins sont en eau, jusqu'au 8 septembre...

La pataugeoire du parc de Procé à Nantes — S. Salom Gomis/ SIPA

Alors que la température va bien monter ces prochaines heures (36°C prévus à Nantes ce mercredi), la ville annonce une mesure exceptionnelle pour les quatre prochains jours: jusqu'à samedi, certains parcs de la ville joueront les prolongations et fermeront leurs portes à 22h. Le jardin des Plantes est concerné, tout comme le parc du Plessis-Tison ou de la Noe-Mitrie.

Par ailleurs, la vingtaine de pataugeoires dans les parcs et jardins nantais, mises en eau début juin, sont évidemment ouvertes, et ce jusqu'au 8 septembre. Ces points d’eau sont ouverts aux enfants jusqu’à 12 ans (sous la surveillance d’un adulte). Selon la ville, 40.000 d'entre eux s'y sont amusés l'an dernier. Et ça change du Miroir d'eau!

Où trouver ces points d'eau?

Les pataugeoires principales se situent aux parc du Plessis-Tison, square Jean-Le Gigant, parc de la Noé-Mitrie, jardin des plantes et jardin d’enfants de Procé. Mais la nouveauté 2019, c'est cette «pataugeoire du 21e siècle» et ses jeux d'eau, inaugurée au Clos-Toreau début juin.

Il y a aussi d’autres bassins, plus petits mais avec les mêmes effets. Vous les trouverez par exemple parc de la Halvêque, rue de Hongrie à Malakoff, place Basse-Mar (île de Nantes) ou rue Samuel-de-Champlain, quartier Chêne-des-Anglais… Pour vous aider, la ville de Nantes publie sur son site une carte pour toutes les localiser.