Après un cas de coronavirus parmi l'un des nouveaux conseillers municipaux, tous les élus EELV vont être testés la semaine prochaine. — Bony / Sipa

Samedi après-midi, certains manquaient à l’appel dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon pour assister à l’installation de Grégory Doucet à la tête de la mairie. Dix exactement. Et pour cause : Gauthier Chapuis, élu dans le 9e arrondissement de Lyon et futur conseiller délégué à l’alimentation locale et à la sécurité alimentaire, a contracté le coronavirus.

Le jeune homme a donc été placé en « quatorzaine », au même titre que plusieurs adjoints ou membres de la campagne qui l’ont régulièrement côtoyés ces derniers jours. Ou qui ont vécu la soirée électorale à ses côtés, dimanche dernier. Tous les élus écologistes seront testés dès la semaine prochaine, a annoncé le nouveau maire de Lyon.

La tradition bousculée

La question de maintenir ce tout premier conseil municipal d’une nouvelle ère, a été posée mais il s’est finalement déroulé dans le respect des gestes barrières. Par mesure de précaution, Gérard Collomb s’est contenté de remettre à Grégory Doucet le coffret contenant l’écharpe de maire au lieu de lui passer autour du cou, comme le veut la tradition.