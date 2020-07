Bonjour à tous. Vous voulez du rab' de municipales ? 20 Minutes Marseille vous propose un troisième service. Alors que toutes les villes de France savent qui va les diriger, Marseille vit dans le flou depuis une semaine. Malgré ses 13.000 voix d’avance, Michèle Rubirola n’est pas assurée de prendre la mairie après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin. Elle n’a qu’une majorité relative et va devoir former des alliances. La droite tente un dernier coup de Jarnac avec la candidature du doyen Guy Teissier, 75 ans. Cela pourrait payer en cas d’égalité. Stéphane Ravier (RN) est aussi candidat. Il faudra sans doute trois tours pour qu’un maire soit élu… Et on va suivre ça ensemble, dans la bonne humeur !