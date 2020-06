LITIGE Un recours a été déposé par Laurent Soulié, candidat aux élections municipales de Tournefeuille, près de Toulouse. Le centriste a été battu de 48 voix par le maire sortant Dominique Fouchier, dimanche lors du second tour

Un recours a été déposé par un candidat battu au second tour des élections municipales de Tournefeuille, dans la banlieue de Toulouse. Illustration. — Jacques Witt / Sipa

Dimanche, Laurent Soulié, tête de liste de « Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire », a obtenu 3.757 voix au second tour des élections municipales dans cette commune de 27.000 habitants, située dans la banlieue ouest de Toulouse. C’est 48 de moins que le maire sortant socialiste Dominique Fouchier, réélu de justesse dans le cadre d’une triangulaire (le divers gauche Stéphane Mériodeau a obtenu 949 suffrages).

Le candidat centriste, soutenu par LREM, a annoncé lundi qu’il déposait un recours devant le tribunal administratif de Toulouse.

Une démarche qu’il a justifiée dans un communiqué « par respect envers nos électeurs et la démocratie », et « suite aux nombreuses irrégularités relevées tout au long de cette campagne des élections municipales à Tournefeuille ainsi que le jour du scrutin du second tour ». Laurent Soulié vise notamment le contenu du bulletin municipal les semaines précédant l’élection.