08h48 : Un échec pour l’extrême gauche

Quasiment invisible sur la carte de ce second tour, l’autre perdant de ces élections, c’est LFI, peu implanté localement. De même que le PCF. Pour Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, qui perd son fief historique de Saint-Denis au profit du socialiste Mathieu Hanotin, « un tournant est pris pour plus de justice sociale et plus d’écologie. Même si l’abstention atteint un record, le signal envoyé au président de la République et à sa majorité, est claire : les Français ne veulent pas de sa politique dans leur ville, ni dans le pays ».

Victoire en revanche de Philippe Poutou, ancien candidat d’extrême-gauche à la présidentielle, élu dimanche conseiller municipal de Bordeaux, premier mandat politique pour l’ancien ouvrier de Ford devenu chômeur. La liste « anticapitaliste » rassemblait le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), La France Insoumise et des collectifs citoyens. « On a réussi à faire entendre la colère sociale et faire la démonstration que Bordeaux n’est pas qu’une ville bourgeoise », s’est-il réjoui.