ELECTIONS Karim Bouamrane est élu au second tour des élections avec 38,08% des voix

Karim Bouamrane (PS) en 2017 — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Les socialistes s’emparent de Saint-Ouen. Karim Bouamrane, candidat PS aux municipales est élu au second tour des élections avec 38,08 % des voix. Il devance le candidat (DVG) Denis Vemclefs (29,38 %) et le maire sortant William Delannoy (UDI) qui obtient 32,52 %. Pourtant, le scrutin était loin d'être gagné pour Karim Bouamrane.

« On va construire une belle ville »

Alors que le maire sortant, William Delannoy (UDI) était arrivé en tête au premier tour avec 25,65 % des voix, deux listes de gauche se fasaient face et espèraient l’alternance. D’un côté se trouvait Karim Bouamrane (PS, EELV) et de l’autre, Denis Vemclefs qui a fait une alliance avec l’ancienne maire de la ville, Jacqueline Rouillon pour une liste soutenue par le PCF et LFI. Mais finalement cette division entre la gauche ne les a pas mener à leur perte.

« Etre maire, ce n’était pas un rêve. Mais je n’ai jamais douté. C’était écrit, c’est devenu une évidence tout au long de la campagne. Il se passait quelque chose (…), a déclaré Karim Bouamrane, ce dimanche soir, rapporte Le Parisien. Maintenant, on a quelque chose à écrire tous ensemble : vivre à Saint-Ouen, ça ne doit plus être un obstacle mais une fierté, un atout. On va construire une belle ville. »