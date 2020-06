Vaincu, Gérard Collomb est resté flou sur son avenir politique. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Une défaite un brin amère. Gérard Collomb aura raté sa sortie, manquant le pari de conserver la ville de Lyon en installant son poulain Yann Cucherat aux commandes de la mairie. Manquant aussi son pari d’écarter les Verts de la métropole de Lyon. La nouvelle vague d’écologistes, inconnus en politique, emporte tout ce dimanche soir lors du second tour des élections municipales. De quoi donner quelques regrets au maire sortant de Lyon, qui n’hésite pas à glisser quelques tacles dont il a le secret avant de rendre les clés de l’hôtel de ville au terme de 19 ans de règne.

« Ils forment un peu une écologie du passé. Nous avions proposé une écologie de l’avenir… Les choses sont ainsi », déclare-t-il devant les caméras de télévision. Et d’ajouter : « Une page se tourne. On verra comment s’écrit cette nouvelle page ».

« Maintenant, il va falloir passer de la théorie à la pratique »

« On s’aperçoit qu’à travers tout le pays, il y a une poussée verte extrêmement importante. Lyon a été emportée comme bien d’autres villes par cette poussée verte. Maintenant, il va falloir passer de la théorie à la pratique, poursuit l'élu. Les écologistes n’ont jamais été au pouvoir dans de grandes villes donc ils n’ont jamais pu montrer ce qu’ils faisaient exactement. On va le voir avec les villes qu’ils ont conquises ce soir. »

L’ancien ministre de l’Intérieur est resté flou sur son avenir politique. Les scores enregistrés ce soir ne laissent pas envisager qu’il puisse encore jouer un rôle dans les prochains mois. « En tout cas, je continuerai dans le débat d’idées, en aidant celles et ceux qui ont été avec moi au cours de ces semaines passées », répond-il, défendant l’union scellée avec les Républicains avant le second tour. « Si nous n’avions pas fait ce grand rassemblement, nous aurions sans doute perdu tous les arrondissements et beaucoup d’autres circonscriptions. Nous avons donc d’une certaine manière un peu contrecarré un mouvement mais qui était trop fort pour pouvoir être arrêté. A un moment donné, il faut toujours se battre, je suis quelqu’un qui se bat. L’histoire jugera. »

Gérard Collomb a été battu dans la circonscription où il se présentait pour les élections métropolitaines. Avec 27,87 % des voix, il se classe troisième, loin derrière Bertrand Artigny (EELV), 43,50 %. Et derrière Thomas Rudigoz (28,63 %). Il a également mordu la poussière dans son fief du 9e arrondissement de Lyon, terrassé par la jeune Camille Augey (EELV), qui l’emporte avec 63 % des suffrages.

Au final, les Verts ont remporté 7 arrondissements du 9 à Lyon et 8 des 14 circonscriptions de la métropole de Lyon dimanche.