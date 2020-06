Pierre Savelli félicité par des sympathisants à Bastia. — AFP

Face à une gauche divisée, Pierre Savelli était le favori. Le maire sortant de Bastia a été réélu avec 49,37 % des voix. Cet élu nationaliste était soutenu par le président du Conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni​, qui figure en septième position sur sa liste.

Au premier tour, Pierre Savelli était arrivé en tête avec 30,4 % des suffrages exprimés, mais il aurait pu être inquiété si l’ensemble des listes d’opposition et notamment les trois listes divers gauche, incarnées par Jean-Sébastien De Casalta (20,02 %), Jean Zuccarelli (13,83 %) et Julien Morganti (12,42 %) étaient parvenues à s’unir.

Si Jean-Sébastien De Casalta présentait une liste d’union large rassemblant Jean Zuccarelli du parti radical de gauche et Jean-Martin Mondoloni (DVD, 8,96 %), tenant de la droite régionaliste soutenu par la fédération Les Républicains de Haute-Corse, Julien Morganti a refusé l’union et s’est maintenu pour le second tour.

Julien Morganti a obtenu 10,9 % des suffrages au second tour, contre 39,73 % pour Jean-Sébastien de Casalta.